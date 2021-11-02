騎電動機車深度遊！台東低碳旅遊獲好評　13日金峰鄉最終場

▲▼台東縣政府今年已分別在綠島鄉及東河都蘭辦理低碳旅遊獲得一致好評。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東推動低碳旅遊，今年分別在4月辦理綠島鄉最美星空低碳旅遊，以及9月兩梯次的都蘭低碳旅遊，皆獲得廣大迴響，正積極籌備中的最終場金峰鄉低碳旅遊，預計將於11月13日辦理。

除了介紹台東特有的原民低碳遊程、在地飲食及認識原民部落的文化特色，遊程內容包含太麻里櫻木花道平交道、正興村石板文化、充電站介紹、低碳飲食實驗室、DIY洛神蜜餞製作、慢步天空步道及山神的饗宴等。

縣長饒慶鈴表示，台東縣是全國最適合觀光、慢活及宜居的低碳永續城市，縣府各局處持續努力推廣減碳的全民綠生活，如積極推廣低碳永續旅遊、部落工作假期、有機農業、舉辦在地小農「慢食節」的低碳飲食，這幾年的努力，讓遊客慢慢體驗細細品味台東，珍惜現有自然環境，期望未來藉由慢經濟讓台東不斷的進化、成長及低碳永續發展，逐步達到低碳永續的健康幸福城市，也歡迎大家來到台東，多使用低污染車輛進行旅遊，享受低碳環保，更能一起守護台東的好環境。

環保局指出，為鼓勵民眾多使用電動機車，會持續辦理電動機車低碳旅遊體驗活動，讓民眾可親身體驗騎乘電動機車慢遊台東，品嚐在地低碳美食，並融入文化特色的DIY活動體驗，以及欣賞旅途中台東著名的美景，在一日低碳遊程中即可體驗到台東的真善美。

今年還有一場次的金峰鄉低碳旅遊活動，環保局呼籲，想來參加體驗的民眾可追蹤「電動機車購買補助申請」粉絲專頁https://www.facebook.com/TaitungEscooter ，就可獲得即時報名資訊。

遊客自行旅遊台東也可於台東、關山、池上等火車站及綠島碼頭周遭租賃到電動機車，可輕鬆體驗環保遊台東，進行低碳小旅行，共同守護美好的台東。