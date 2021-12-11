要楊植斗絕食保重身體　管碧玲：綁大選恐變「公投亂大選」

▲民進黨立委管碧玲。（圖／翻攝自公視直播）

記者呂晏慈／台北報導

公投綁大選等4大公投案將在12月18日投票，中選會11日舉辦最終場公投意見發表會，反方代表、民進黨立委管碧玲說，反對公投綁大選是為了避免公投被選舉覆蓋，避免變成「公投亂大選」，並指若該案通過，未來候選人恐可以公投領銜人身份，收受大筆來自無名氏的政治獻金而不違法。

管碧玲表示，反對公投綁大選是為了雙贏，一方面是不讓選舉混亂，一方面是讓公投不會被選舉覆蓋、主角變成配角；並稱若是「公投綁大選」通過，將會變成年年有公投，因為「公投綁大選」不等於「只有大選才辦公投」，而是「遇到大選就一定要有公投」，估計每4年國家要增加15.4億的支出。

針對正方代表指出，公投綁大選將會提高投票率，管碧玲反駁，影響公投投票率的題目，過去很多民眾只領選票、不領公投票，而今年公投與大選分開，很多民調仍顯示投票率不會輸於過去55％投票率。她也說，英國、法國、瑞士等民主國家的公投不綁大選，投票率最高可達80.63％，也不會因為投票率低於兩成就說不民主。

管碧玲說，2018年地方選舉與公投同時舉行，造成「邊投票邊開票」亂象，還好當時是地方性選舉，不會造成全國性的混亂，倘若未來公投與總統大選一起舉行，同樣狀況重演，將影響台灣政治的安定性，變成「公投亂大選」。

管碧玲也向2018年國民黨台北市長候選人丁守中喊話說，當年投票的亂象不是行政效率的問題，而是制度的問題，並指出《公民投票法》並沒有規定匿名捐款數字，若是未來候選人同時身兼公投案領銜人，不當金錢將可以用無名氏、大筆的捐到公民投票的帳戶，候選人就可以拼命用公投造勢來代替選舉造勢，如此「脫法行為」將會造成檢方執法困難。

管碧玲補充，現行法規也沒有規定公投當天不可以宣傳，公投綁大選也可能造成，候選人以領銜人身份在選舉當天、在投票所附近發價值100元的面膜也不違法，恐激起對手陣營當面衝突。

此外，對於正方代表、國民黨副發言人楊植斗提出要號召年輕人，在自由廣場絕食靜坐，管碧玲會中說，「希望楊先生能夠保重身體」，他提到要進行絕食，「我其實心中相當的不忍」，但她仍然要說，應該用知識、理性說服人民同意自己的論點，而不是用感情、感性。