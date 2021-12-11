實驗室前負責人反駁「染疫女遭霸凌」：請假太多常遲到

▲前P3實驗室負責人反駁職場霸凌女助理。（圖／記者許靖騏攝）



記者林彥臣／綜合報導

案號16816的中研院P3實驗室女研究助理，不只讓本土病例+0破功，還意外牽扯出職場霸凌事件，對此在1日退休的實驗室前負責人詹家琮今天（11日）表示，這是來自於職員和主管認知不同，「霸凌一詞言重了」。

詹家琮表示，該名助理10月15日操作巴西Gamma變異株時，遭到實驗鼠咬到，因直屬上司不在現場，改向中心的生物安全官通報，後來直屬上司得知後，認為她沒有依照SOP流程申報，重申應先向直屬上司通報，但她不能接受，雙方可能對言語的表達方式有不同理解，後來才有網路指說有霸凌一事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央研究院災害事故應變通報流程圖。（圖／指揮中心提供）



詹家琮說，11月操作英國Alpha變異株，第二次被實驗鼠咬到，但這次沒有上報，直到12月7日開霸凌陳情會議時，也都沒有反應自己有流鼻水、咳嗽等症狀，其他同事也沒察覺到她有異狀，直到9日確診後接受防疫醫師疫調，她才說出此事。

詹家琮指出，該助理是5月到職，8月正式聘用，9月進入P3實驗室，可能因健康狀況不佳，期間經常請假、遲到，11月打考績時，好意提醒人事系統會判定只能打「乙等」，希望改請特休、盡量避免遲到，不解為何會在網路上被說成是不允許請假。

▲女研究助理請人在PTT代PO被霸凌的經過。（圖／翻攝批踢踢）



詹家琮感嘆，當初會任用該助理「就是找不到完全符合的合適人力！」包含國產疫苗等實驗，讓工作量非常沉重，原本4名職員當中，其中1人離職，需要緊急填補人力，才會趕緊聘用這名助理。

詹家琮最後也表示，希望女助理盡快康復，未來同事對實驗室把關會更加嚴謹對於造成社會恐慌，也感到抱歉。