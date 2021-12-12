車手視角影片曝！東勢林場拉力賽　失控衝出賽道摔7米邊坡

記者白珈陽／台中報導

台中東勢林場遊樂區12日中午發生賽車事故，42歲黃姓駕駛及趙姓副駕駛從起跑點出發還沒10秒鐘，遇到一個大右彎時，疑因前車漏油未清，地面上留有殘留油漬造成輪胎打滑，黃男及趙男連人帶車衝出賽道滑落約7公尺邊坡，路旁觀看的車友見狀驚叫連連，往前查看只見整輛車已在冒煙，擋風玻璃碎裂、後車頂及支架也嚴重凹陷，所幸車內2人馬上呼喊報平安，僅趙男因撞擊造成牙齒裂開，沒有生命危險。

這段影片今在網路社群瘋傳，隨著白色賽車呼嘯而過，眾人眼睜睜看著車輛直接衝落邊坡，接著就是金屬墜落撞擊地面的聲響，圍觀群眾見狀立刻上前查看，並向車內駕駛大喊，以確認有無生命跡象；待車輛摔落地面，車內2人回應「沒事」、「OK」，眾人才放寬心，但此時引擎蓋已冒出陣陣白煙，車友也趕緊叫2人遠離車輛，以策安全。

▲賽車衝出賽道滑落邊坡，車輛嚴重毀損，所幸2人無大礙。（圖／趙姓民眾提供）

▲車輛冒白煙，車友趕緊叫車內2人離開車輛。（圖／截取自記者爆料網）

「那瞬間已出現人生走馬燈」，副駕駛趙男表示，他與駕駛黃男從20多歲就熱衷於賽車，今天特來參賽，未料竟出意外。趙男說，今天中午12時03分從起跑點出發，沒多久就出事情，當時遇右彎要加速過彎時，突然前輪失去抓地力，可能是前面的車輛有漏油情形，還未清掃乾淨，才導致輪胎打滑。

趙男提供他當時在車內的手機錄影，2人才剛起跑不到10秒即遇事故彎道，車輛摔落時2人分別倒吸一大口氣，隨後車輛翻了數圈，擋風玻璃也因撞上樹木而碎裂，最後落至地面時2人迅速確認對方安危，雖黃男有頭痛情形、趙男犬齒裂開，所幸均無生命危險。

▲▼趙男提供車內手機錄影，2人隨著車輛摔落翻滾數圈墜落地面。（圖／趙姓民眾提供）

東勢林場遊樂區副場長張銘鐘表示，近日遊樂區與旅行社廠商協辦拉力賽，除該起事故外，今日下午1時許還發生另一件事故，一輛賽車不慎撞上油桐樹，駕駛平安，但副駕因撞擊有胸悶情形，人清醒無外傷，經送醫無大礙。張銘鐘強調，賽車事故或多或少都會發生，不過均會嚴格要求賽車手須穿著防護衣，相關安全防護、醫療措施也做得完善，請民眾安心。