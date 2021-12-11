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奥運射箭銀牌國手陳詩園涉採購洩密　包庇廠商「爛貨驗收」遭起訴

▲前雅典奧運射箭銀牌陳詩園，桃園地檢署指出，陳涉嫌於2018年間擔任國體大射箭總教練時洩漏採購底標給業者，還在驗收時予以包庇遭起訴。（圖／翻攝自國立體大官網）

▲前雅典奧運射箭銀牌陳詩園，涉嫌於2018年間擔任國體大射箭總教練時洩漏採購底標給業者，還在驗收時予以包庇遭起訴。（圖／翻攝自國立體大官網）

記者沈繼昌／桃園報導

國立體育大學射箭隊總教練陳詩園遭指控於2018年間辦理射箭器材及耗材採購案，涉嫌指示藍姓承辦人將標案相關訊息洩漏給業者，後來業者因器材進口延遲無法如期交貨，陳竟讓業者以庫存就品與不合規格器材讓其驗收過關，全案經桃園地檢署指揮高雄市調處偵辦，檢方偵結依非公務人員洩漏國防以外秘密罪、三人以上共同犯詐欺得利罪嫌將陳、藍與張簡姓業者等3人提起公訴。

據指出，40歲的陳詩園曾於2004年雅典奧運代表中華台北射箭隊獲得射箭男團銀牌，退休後目前在國立體大擔任副教授級專業人員兼射箭隊總教練，以國內重量級射箭教練。

檢調調查，國體大射箭隊於2018年9月獲得教育部體育署100萬元經費補助，辦理「射箭器材及耗材」採購案，採公開招標與最低標決標，同年9月11日上網公告、9月25日截止投標。根據採購法規定，機關辦理採購，招標文件於公告前應保密，陳詩園於同年7月、公告招標前，私下指示31歲藍姓射箭隊教練兼採購案承辦人，將器材、耗材相關訊息透過Line傳給61歲張簡姓業者。

檢調指出，陳詩園當天另傳送改善訓練器材經費表、射箭隊發展特色經費與採購耗材規格等採購相關文件訊息給張簡，同年9月7日，張簡發訊詢問陳「可以先告知NS規格磅數嗎」、「 幾吋、幾磅、數量」、「全部都木芯嗎？」陳則回覆「全木芯」，但該標案第1次流標，第2次僅張簡投標，最後以85萬元得標。

檢調查出，張簡業者在履約階段，因卸弦架、中央安定桿、放箭器等器材進口延遲，無法在驗收日完成交貨，陳、藍等人竟讓其以庫存舊品與不合規格器材蒙混驗收過關，讓業者免掉1萬3000元之違約金。檢方認為，陳、藍涉犯貪污治罪條例圖利罪、公務員登載不實罪，但此採購案為國家培訓射箭選手之補助經費，屬私經濟行為，陳、藍並非公立學校專業採購人員，非屬法律上認定之公務員，不得以貪污治罪條例或公務員登載不實罪責論處，偵結依非公務人員洩漏國防以外秘密罪、三人以上共同犯詐欺得利罪，將陳、藍與業者張簡等3人提起公訴。

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