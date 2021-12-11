醫師林應然：氣管擴張劑用「瘦肉精」　有毒我豈不是在殺人？

▲醫師林應然。（圖／翻攝自公視直播）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬等4大公投案將在12月18日投票，中選會11日舉辦最終場公投意見發表會，反方代表、醫師林應然會中說，「我的孫子不會怕吃萊牛、萊豬的問題，那個量那麼少，講什麼食安問題？」他也以小兒科執業經驗為例說，氣管擴張劑使用的「乙型受體素」就是瘦肉精，如果其有毒，「我豈不是在殺人？」

林應然今天表示，正方代表、國民黨台北市議員王鴻薇把萊豬講成「有毒的豬肉」，很多反萊豬團體也主張「萊豬吃了會中毒、會發瘋」，不過，萊豬不是食安問題，如果萊豬是食安問題，萊牛也絕對是食安問題，國民黨主席朱立倫說萊豬是「瘋豬肉」，但為什麼不講「瘋牛肉」？

林應然舉例，他從事氣管治療已經40年，期間都使用氣管擴張劑當作藥物，而氣管擴張劑就是所謂的「乙型受體素」，也就是「瘦肉精」，他也針對這個藥物寫了幾十篇的論文，「幾十年我用這個藥物治療病人，我豈不是在殺人嗎？」

林應然批評，國民黨執政期間進口萊牛，現在卻批評民進黨政府進口萊豬，根本不是為了食安，而是為了政黨報復，冤冤相報，不惜拿台灣的外交經貿當犧牲品；在貿易往來上不能跟國際唱反調，也許開放萊豬不是加入國際組織的必要條件，但絕對會讓台灣在踏入國際時困難重重。

林應然表態說，他反對報復性公投，「國民黨要恨民進黨可以，下一次不選它、鼓勵人民不選它」，但不要以食安為藉口擾害台灣，並向民眾喊話暗諷國民黨，大家一定不要被毒害了，「這個空氣中充滿很多的毒氣」。

林應然也說，如果把豬一個月內吃萊克多巴胺的量給人吃，必須要吃1萬年才吃得完，成分、劑量差了這麼多，把它們拿來類比是不倫不類，實際上，人們日常吃的東西包括糖、鹽、味精、防腐劑、亞硝酸鹽，也是過量就有毒，少量則沒有問題，「有沒有毒是劑量的問題，不是說哪個物質就是有毒、哪個物質就是沒有毒」。

針對聯合國國際食品法典委員會(CODEX)訂定的萊克多巴胺最大殘留容許量標準，林應然解釋說，當時先讓32隻猴子每天吃相當於750公斤萊牛的萊克多巴胺含量，吃了整整一年後沒有問題，之後再讓人每天吃500公斤萊牛的萊劑含量，也沒有問題，之後又以注射方式找心臟衰竭者測試，最後稀釋100倍，確定人體可代謝掉，才訂出該標準。

林應然還拿出數個「謠言終結者」手舉牌說，反萊豬團體常以果蠅研究主張萊劑有毒，但物種差異這麼大，為什麼不相信老鼠、狗、猴子的研究，「你神經病啊？」並嗆主張反萊豬的醫師蘇偉碩說，蘇主張沒發現中毒案例是因為醫師不會診斷，「我看蘇醫師自己不會診斷啦！這些人不會去看精神科醫師啦！」