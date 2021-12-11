女助理疑遭「職場霸凌」　中研院：曾開協調會、反應遭言語不適對待

記者嚴云岑／台北報導

台北市中研院南港P3實驗室一名女研究人員，在實驗過程中不慎被感染Delta變異病毒株，事後再被爆出疑似因遭受職場霸凌，才導致通報不確實。中研院今（11）日親赴指揮中心說明霸凌始末，案16816離職前，的確有向基因體中心長官反應對工作不滿、遭言語不適對待，已於12月7日開過協調會議，個案事後表示過程和平，也不會再向獨立委員申訴。

中研院院長廖俊智表示，中研院昨天幾天以來，積極地對這件事情做完整調查，昨天晚上到今天早上約談了實驗室相關人員，對實驗室操作狀況與內部管裡做一些了解。

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▲中央研究院災害事故應變通報流程圖。（圖／指揮中心提供）

中央研究院學術及儀器事務處陳建璋處長進一步說明，案16816在11月第二次被老鼠咬到，該實驗室除了有原本的武漢株，另有Alpha株、Delta株，案16816操作的是Alpha株的老鼠，不排除P3實驗室有交互感染可能。

根據中研院災害事故通報流程，在災害發生後，原本應該上報到應變單位，接著層層上報到院本部，但根據昨日調查，個案在10月中第一次被咬的時候，只有通報基因體實驗室長官，卻沒有持續往上通報，原因待查。

此外，在案16816離職前，曾有向基因體中心長官反應工作不滿，且有言語不舒服情形，基因體中心12月7日有召開會議，是由該中心副主任主持，也有P3實驗室主持人、勞工代表、中心人員等。陳建璋表示，案16816事後表示，過程和平，也不會向獨立委員會申訴，也表示不希望有類似事件發生。

廖俊智補充，這是目前為止初步調查成果，在可以公佈範圍內，會盡快配合指揮中心調查，並與社會大眾做適度說明。

