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24歲女打莫德納變禿頭！莊人祥「未收到通報」：將請衛生局協助

▲▼中央流行疫情中心記者會。發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

昨（10）日一名24歲女子在網上發文，透露7月赴台大醫院接種第1劑莫德納疫苗3天後卻發現頭髮狂掉，現已擴大成雞蛋大小，且側邊頭髮也感覺快掉光，後因無力負擔生髮治療費用想尋求醫院開立補助診斷書但未果，詢問疾管署更得到「要每間醫院慢慢試」回應，讓她無奈表示真的求助無門。對此，中央流行疫情指揮中心也作出最新回應。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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▲24歲女打完疫苗嚴重脫髮。（圖／翻攝自Dcard）

一名24歲女子昨（10）日在Dcard以「打了莫德納後我成了禿頭少女」發文，透露自己7月2日打完莫德納第1劑後出現嚴重掉髮情況，直到7月15日頭頂就出現10元大小的圓形禿，後前往皮膚科進行治療，當時醫師說3個月後就會長出新生髮，期間則積極配合吃藥、抹藥、打頭皮針、改用頭皮洗髮精、噴生髮水等療程，孰料頭上的落髮範圍卻從1處變成5處，頭頂的圓形禿也擴大到像雞蛋那麼大。

發現治療無效後有致電疾管署，表明信心施打第二劑，且因無力負擔後續生髮治療費用，再加上目前去的2間醫院也不願開立可申請補助之診斷書，追問是否有哪間醫院願意開立，疾管署卻回應「要每間醫院慢慢試。」至於台灣目前是否有落髮通報成功的案例？疾管署則稱不清楚，讓該女相當無奈「我才24歲而已就開始變禿頭少女，想求助政府卻求助無門。」

對此，指揮中心發言人莊人祥回應表示，「目前所知好像還沒通報。」但該女好像有打到1922，將會請1922與對方聯絡，並藉由請衛生局來協助做通報動作，「看後續有沒有要做預防接種受害救濟之申請。」 

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