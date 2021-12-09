第三劑縮短至4個月接種？羅一鈞指「沒有額外好處」：不會驟然修改

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，打完第二劑疫苗滿5個月者，就符合施打第三劑資格。但是否會再調整縮短接種間隔至4個月，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞強調，「沒有額外好處」，目前國際共識也是5至6個月，不會驟然修改目前的規定。

對於第三劑疫苗間隔時間，指揮中心日前宣布，與第二劑相差滿5個月即可預約接種第三劑。不過，在今（9）日疫情記者會上，有媒體問到是否會縮短至4個月。羅一鈞強調，這個時間是國際共識，日本約是6至8個月才施打第三劑，而英國近期雖是因應Omicron的威脅，提前至三個月，但從研究資料來看，應付Delta的保護力衰退通常會發生在5、6個月以上。

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羅一鈞認為，以現在的狀況而言，不太需要再提前間隔，且「縮短為4個月沒有額外好處」，因此不會驟然修改措施。另外，有關Omicron變異株對於保護力的影響，他也補充，有看到小規模研究或藥廠初步發布一些訊息，但還是希望能等更多較明確的資料或證據等，會再提到ACIP會議中，針對間隔與廠牌搭配和專家討論，現在仍以6個月為標準，有需求者經醫師評估後，或是1至3類對象則可以提前至5個月施打。