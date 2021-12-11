養生館違防疫斷水電！主打「胸猛」再開張　客讚嘆：我的媽　

▲高雄市林森二路一家養生館，6月份違反防疫規定被斷水電，沒想到現在又復業賣淫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的很囂張！高雄市一家養生館載6月份三級警戒期間，因為違反防疫規定遭到斷水電，但沒想到又找來一名黃姓男子來當負責人，申請復水復電後繼續營業，而且還有性交易，員警掌握情資，同時跟向法院聲請搜索票，當場查獲性交易。

就在9日下午，員警當成消費者進入這家位在林森二路的養生館，25歲的黃姓櫃檯男子就把喬裝成顧客的員警，俗稱小蜜蜂帶進了房間，小蜜蜂等到賣淫女子要從事性交易時，突然表明自己是警察，當場查獲近半百歲的兩名賣淫女子，分別是48歲的余姓女子以及44歲的王姓女子，她們都坦承自己在12月才剛到職，而且有進行半套、全套性交易。

▲高雄市林森二路一家養生館，廣告還標榜身材，結果來的都是近半百的賣淫女。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這家位在林森二路的養生館，早在6月時，就因為觸犯三級警戒期間的防疫規定，遭到市政府的斷水斷電措施，但沒想到疫情鬆綁之後，找來新的負責人來掛名重新營業，還申請復水復電，以每一次1700元的代價來進行半套或全套性交易，店家可以抽成700元，現在負責人黃姓男子被依照妨害風化罪來移送，而賣淫女子則是社會秩序維護法來進行裁罰。

▲高雄市林森二路一家養生館，廣告還標榜身材，結果來的都是近半百的賣淫女。（圖／記者吳奕靖翻攝）