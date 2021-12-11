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高雄8天倒下2警官！保大分隊長搶救6天不治　又1警官倒地送醫

▲高雄市保安大隊長邵明仁前往致哀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市保安大隊長邵明仁前往致哀 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名保大陳姓分隊長2日疑似因為心肌梗塞被送往醫院，不過經過6天搶救，仍然不幸過世。一個星期後，新興分局一名兩線三星的毛姓組長9日上廁所時，頭暈癱倒在地被送往醫院，經過緊急手術之後，還在加護病房當中，同仁們無不集氣為他打氣，希望他能早日康復。

2日凌晨5時50分左右，高雄市警察局保安大隊雄岡中隊一名52歲陳姓分隊長在家中送長庚醫院急救，當時陳姓分隊長在前一天晚間八點退勤之後回家，就在清晨起床上廁所，就發生咳嗽，然後臉色蒼白，家屬立刻打119通知救護車，送往醫院之後，發現疑似是心肌梗塞，當下院方也幫忙裝設葉克膜，經過6天搶救，不幸往生。

陳姓分隊長在1989年開始擔任警察，33年的從警過程當中，榮獲警察獎章3枚，嘉獎達1205次，記功33次，在鳳山分局服務期間，還幫助一名棄嬰找到母親，也曾經奮勇抓賊遭到負傷拖行，不顧傷勢開槍反擊，最後順利逮捕這名偷車賊，認真的陳姓分隊長不幸逝世，讓同仁相當難過，而高雄市保安大隊長邵明仁也前往致哀

▲▼ 高雄市警察局新興分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲ 高雄市警察局新興分局。（圖／記者吳世龍攝）

同樣讓人難過，但大家還在集氣為他加油的還有這一位，高雄市新興分局兩線三星的毛姓組長，9日參加分局聯合勤教，就在休息時間上廁所時突然呼救，同仁衝進廁所發現他已經癱躺在地板上，立刻打電話通報救護車送往急診，經過確定是主動脈剝離，轉診到高醫來緊急開刀，目前還在加護病房救治。
 

高雄市警察局長黃明昭對此表示：「非常不捨與心疼」，他期盼在診治同仁能早日康復，也呼籲同仁要隨時注意身體，自我健康管理，定期作健康檢查及多多運動與休息；也請各單位舉辦健康講座，同仁增加健康知識。

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