雙12搶吃便宜麥當勞！六塊麥克鷄塊只要1元　原味麥脆鷄腿12元

▲想吃1元麥當勞六塊麥克鷄塊，或是用12元買原味麥脆鷄腿即享券、熱經典那堤，可趁雙12當天搶網購業者加碼的即享券。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

物價漲不停，就連速食業者也撐不住，其中麥當勞主餐一口氣喊漲15個品項，最多漲5元，包括人氣餐點6塊麥克鷄塊、原味麥脆鷄腿都變貴了，想省荷包的話，今年雙12檔期活動有便宜小確幸可以搶，網購業者在12/12當天加碼釋出麥當勞3大指定品項1元、12元即享券，另外，星巴克大杯美式也下殺90元有找。

搶攻年末最後一波購物商機，蝦皮購物在雙12推百大品牌1折起夯品，祭出億萬購物金、10張0元起全站免運券等之外，更與星巴克、麥當勞一起推出暖冬點心，麥當勞六塊麥克鷄塊即享券只要1元，原味麥脆鷄腿即享券、熱經典中杯那堤即享券通通下殺12元，星巴克大杯美式則有89元優惠價，將於12/12凌晨0點起開賣。

開搶時間為00:00、00:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00、23:00，共16個時段，在麥當勞宣布調漲部分產品價格後，想用「甜甜」價格享用美食的人，趕快設好鬧鐘提醒自己下單。

在雙11檔期創下17.6億銷售佳績的東森購物網，雙12年終慶再開跑延續買氣，活動專區祭出買一送二、121元限時好物、集點加價購等優惠，全站滿額最高送1,350，App下單再加碼，除了同樣滿額送1,350，不限金額消費還可抽一年份衛生紙，活動期間下單選全家超商取貨，可登記送中杯熱拿鐵乙杯，限量2,000名，另於12/13前，單筆滿3,000元並參加「年終大獎由你決定」許願活動，有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

▲東森購物網雙12檔期推出「年終大獎由你決定」活動，至12/13前，消費滿額並登記參加活動就有機會抽中大獎。（圖／東森購物網提供）