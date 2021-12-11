美史上最高人身傷害賠償金！男酒駕撞死祖孫　受害家屬可獲賠8.4兆

▲祖孫行經一處十字路口時，遭酒駕男子撞上，3人全數喪命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2017年一起酒駕闖紅燈事件奪走3條人命，一對祖孫返家途中遭人撞上，經檢測，男子血液酒精濃度達0.263%，遠超過德州規定的0.08%。陪審團如今認定，受害死者家屬可獲得的賠償金為3010億美元（約新台幣8.4兆元），創下美國有史以來最高人身傷害賠償金紀錄。

CNN報導，事發於德州2017年11月12日，當時祖母金德雷德（Tamra Kay Kindred）開車載著16歲孫女安德森（Aujuni Tamay Anderson）回家，但行經一處十字路口時，遭闖紅燈的酒駕男子德爾伯斯克（Joshua Delbosque）撞上，3人全數死於這場意外。

德爾伯斯克事發前曾經前往酒吧飲酒，依據事故發生後的檢測報告，他的血液酒精濃度達0.263%，超過德州所規定的0.08%。被害死者家屬指控酒吧老闆有嚴重疏忽，讓早已喝醉酒的德爾伯斯克駕車上路。

陪審團本周表示，金德雷德與安德森的家屬可獲得3010億美元賠償金，創下史上賠償金額最高的人身傷害賠償紀錄。此前紀錄為2011年的1500億美元（約新台幣4.2兆元）。

然而死者家屬律師西柯（Craig Sico）坦言，這筆錢僅僅是象徵性，主要是讓他人注意到酒駕後果，敲響警鐘，避免還有其他家庭受到同樣傷害。

死者家屬表示，其實一家人不指望會從酒吧或酒吧老闆手中拿到這筆錢，因為酒吧早已停業，且老闆並無足夠資金來支付這筆賠償金。西柯也說，希望此案能改變規定，讓提供酒類商家改成都必須投保，使得商家受到監督，避免類似事件再度發生。

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