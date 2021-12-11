　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

▲▼ 維基解密創辦人亞桑傑 ( Julian Assange)。（圖／路透）

▲維基解密創辦人亞桑傑 ( Julian Assange)。（圖／路透，下同）

中央社

英國下級法院法官今年稍早駁回引渡揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑至美國受審的請求，美方隨後提出上訴，美國政府10日贏得上訴。

美國引渡亞桑傑（Julian Assange）至美國後，他將面對多項刑事罪名，包括間諜罪以及密謀駭入政府電腦等。英國下級法院法官今年1月以50歲的亞桑傑在美國司法體制內有自殺風險為由，駁回美方的引渡申請。

法新社報導，亞桑傑因2010年維基解密釋出美國軍方機密檔案而遭美方通緝，檔案詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動。

在10月的2天聽審中，美方律師主張，其他專家證據顯示亞桑傑沒有自殺風險，但先前的英國法官卻忽略那項證據的重要性。

▲▼維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（圖／路透）

美方也向法庭保證，亞桑傑不會被懲罰性單獨囚禁在美國聯邦超高度安全管理監獄（Supermax Prison），而是會得到適當對待。

倫敦高等法院2名上訴法官接納美方保證，相信亞桑傑在審判前或被定罪後，都不會面臨最嚴酷處置。

法官表示，前述結論能夠充分認定，這起上訴對美國有利。

本案將發回下級法院重審。但亞桑傑的伴侶莫里斯（Stella Moris）表示，將會在第一時間就這項裁決提起上訴。

美國政府先前表示，亞桑傑因維基解密釋出50萬份機密檔案，面臨相關18項控罪。若遭美國引渡、審判和定罪，他可能面臨最高175年徒刑。

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
他分享廚房紙巾「神級用法」　網狂讚：生活智慧王
鄧佳華「華根初上」片酬曝！網憂孟若羽人生崩壞　導演一句神回擊
《鬼滅之刃》動畫公司逃漏稅1.38億！罰金出爐　官網聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

精準預言新冠疫情！法「傳奇先知」示警：2022年全球8大災難來了

「日台有共同價值觀」　首相岸田文雄：歡迎台灣加入CPTPP

「36暴走族」狂飆被逮捕　首領驚人宣言：我要一統神奈川

馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

哈利波特「初版精裝小說」1305萬天價賣出　全球僅500本

印度神童預言又成真！12月關鍵第2周「6大事件」　台灣就發生2件

海獅夫婦「路上恩愛」堵交通！　警忙封街禁打擾：等牠們結束

日本Omicron確診一口氣暴增8例！1人有美國旅遊史　累計12例

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

外送員貼紙竄改車牌！正義哥怒撕　拍證據向平台檢舉：要也貼好一點

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

精準預言新冠疫情！法「傳奇先知」示警：2022年全球8大災難來了

「日台有共同價值觀」　首相岸田文雄：歡迎台灣加入CPTPP

「36暴走族」狂飆被逮捕　首領驚人宣言：我要一統神奈川

馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

哈利波特「初版精裝小說」1305萬天價賣出　全球僅500本

印度神童預言又成真！12月關鍵第2周「6大事件」　台灣就發生2件

海獅夫婦「路上恩愛」堵交通！　警忙封街禁打擾：等牠們結束

日本Omicron確診一口氣暴增8例！1人有美國旅遊史　累計12例

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

蔡英文執政5年斷交8國　國民黨：民進黨只會卸責甩鍋

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

全球新冠肺炎Omicron流行之謎

泛科學／規模越大越晃？地震名詞解惑　布丁模擬台北「盆地風險」

法律百科／權益受損讓大法官喊卡！　憲法法庭新程序公開

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

印度神童預言又中　6事件一次看

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

選手村淪砲房！教練30次性侵女國手遭判13年

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

4女大街「下體直接露出」！順手牽羊遭私刑扒光衣物

沼澤工地驚現2條巨蟒！　大條重達250公斤

與尼加拉瓜斷交「不意外」　奧蒂嘉已受夠了

看河馬被攻擊！姐妹下體遭啃食肚破腸流

尼國狂拿金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

小吃攤闆娘「胸爆」超火辣　撈湯豪乳快掉出

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

未戴口罩進麥當勞　員工勸到掏槍

更多熱門

相關新聞

48歲媽盜用女兒身份　裝嫩騙吃小鮮肉

48歲媽盜用女兒身份　裝嫩騙吃小鮮肉

美國48歲的母親奧格勒斯比（Laura Oglesby）盜用女兒的身份，進行金融詐欺並獲得學貸，以進入夢想中的大學，與小自己20歲的男大生談戀愛。奧格勒斯比的騙局持續了2年才終於被揭穿，並即將面臨5年的牢獄之災，還需向大學和女兒支付高達1萬7521美元（約新台幣48.5萬元）的賠償金。

研究曝「這時段」打疫苗抗體會更多

研究曝「這時段」打疫苗抗體會更多

立陶宛：拜登承諾提供「額外軍事能力」

立陶宛：拜登承諾提供「額外軍事能力」

台尼二度斷交　美政壇力挺台灣：堅定站在一起

台尼二度斷交　美政壇力挺台灣：堅定站在一起

俄烏緊張台灣也成焦點　美籲中國勿犯危險錯誤

俄烏緊張台灣也成焦點　美籲中國勿犯危險錯誤

關鍵字：

維基解密亞桑傑WikiLeaksJulian Assange北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

印度神童預言又中　6事件一次看

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面