哈佛研究曝「這時段」打疫苗抗體會更多　醫建議：老人第3劑可參考

▲研究顯示，疫苗接種時段不同，產生的抗體水準也有差異。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

選在上午、下午接種新冠疫苗所產生的抗體量竟然也有差別。美國哈佛大學一項新研究就顯示，在下午接種疫苗者的抗體水準，比早上接種的人來得更高，原因可能和疫苗反應與人體的日夜作息有關。

根據美媒HealthDay報導，哈佛大學醫學院神經內科教授、麻省總醫院（MGH）神經生理學研究員科勒曼（Elizabeth Klerman）是這項研究的合著者，她與團隊人員評估了英國近2800名醫護人員的血液中抗體水準，根據接種的時段、疫苗廠牌、年齡、性別與接種後的天數等建立了數據模型，結果發現在下午接種者的平均抗體水準更高。

研究同時發現，接種mRNA疫苗、女性與年輕族群的抗體反應也較高。科勒曼表示，研究結果和過往流感疫苗呈現的結果相反，當時研究顯示，年長者、男性及上午接種流感疫苗者，其抗體水平更高。不過，此研究仍有其局限性，包含缺乏實驗者的醫療用藥史、輪班工作的模式數據等，這些也可能是影響疫苗反應的因素。

科勒曼說，這僅是了解一天不同時段如何影響疫苗反應的第一步，未來仍需要更深入研究，在此之前，建議想要額外增加疫苗效力者，例如高齡或免疫力低下族群可選擇下午時段接種第3劑，「但下午接種抗體水平更高也代表著，副作用可能更強烈」。

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