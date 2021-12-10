48歲媽盜用女兒身份！裝嫩扮大學生「騙吃小鮮肉」　超狂招數曝光

▲盜用女兒身份的48歲女子奧格勒斯比已被判刑5年。（組圖／取自免費圖庫Pexels、翻攝自山景城警察官網）

記者葉睿涵／編譯

美國48歲的母親奧格勒斯比（Laura Oglesby）盜用女兒的身份，進行金融詐欺並獲得學貸，以進入夢想中的大學，與小自己20歲的男大生談戀愛。奧格勒斯比的騙局持續了2年才終於被揭穿，並即將面臨5年的牢獄之災，還需向大學和女兒支付高達1萬7521美元（約新台幣48.5萬元）的賠償金。

據《紐約郵報》報導，奧格勒斯比在2016年以女兒海斯（Lauren Hays）的名義，申請了一張社會保障卡（Social Security card）。從此，奧格勒斯便冒充女兒的身份，謊稱自己只有22歲，並獲得9400美元（約新台幣26萬元）的學生貸款和5920美元（約新台幣16萬元）的助學金，進入密蘇里州的西南浸會大學就讀。

她在大學中不斷勾引20歲出頭的男大生與她談戀愛，而這些男生都不曾發現，女友比自己大了至少20歲。密蘇里新聞台KY3取得奧格勒斯比的Snapchat帳號，可見她以海斯的名義上傳了不少照片，而這些「照騙」在套上各種可愛濾鏡後，確實看起來十分年輕。

奧格勒斯比也搬到密蘇里的山景城（Mountain View）去，並住在一對姓帕克（Parker）的夫婦家。這對善良的夫婦以為奧格勒斯比只是一名逃離家暴的年輕女子，從未懷疑過她的身份。警方表示，「她完全在用一種更年輕的方式生活，改變了服裝、妝容和個性」，「所有人都相信奧格勒斯比是個年輕的女孩」。

2018年8月，奧格勒斯比原居住地阿肯色州的警方終於發現了這起騙局，並與山景城的警局聯絡，合作以金融詐欺的罪名逮捕奧格勒斯比。起初，她還否認自己盜用女兒的身份，但在警方的盤問下，她才終於認了自己詐欺的行為。報導稱，奧格勒斯比將面臨5年監禁，還需賠償西南浸會大學與女兒海斯1萬7521美元。

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