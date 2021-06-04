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桃園環保局多元服務　疫期推出動態繪本、線上聽故事

▲桃園環保局多元服務，疫期推出動態繪本、線上聽故事。（圖／環保局提供）

▲桃園環保局多元服務，疫期推出動態繪本、線上聽故事。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防疫期間停課不停學，桃園市環保局自即日起，於「桃園市環境教育全球資訊網」推出52本優良環教繪本動態電子書，並自6月9日開始，每週三上午9點至10點推出「線上聽故事」的活動，由專業環教繪本說演人員現身說故事，不僅趣味性十足，更富有生活化的環保知識，讓小朋友停課期間不出門，也可親子共學環境教育。

環保局表示，防疫期間停課不停學，讓許多家長為孩子們的居家學習教材傷透腦筋，為此，環保局在「桃園市環境教育全球資訊網」推出並且優化「環教繪本」專欄，提供大家線上閱讀繪本，還可依照感興趣的主題（如水資源保育、資源循環等）快速分類想要閱讀的繪本。除了靜態的故事書外，也有52本動態的「互動式電子書」，其中包含9本今年最新上架的第六屆得獎繪本，讓爸媽可以輕鬆地陪伴孩子閱讀和學習。

此外，環保局於6月9日起，每週三推出「線上聽故事」，由專業環教繪本說演人員現身說故事，說演活動十分生動活潑，且傳達正確的環教知識，還有互動的有獎徵答，每場限量提供小禮物，詳細的活動訊息及連結網址公布在「桃園市環境教育全球資訊網-最新消息」及「嘟嘟園長-桃園市環境教育大使」FB粉絲團，讓居家學習的家長及孩子們，都能輕鬆加入聽故事的行列。

環保局指出，後續將規劃以線上媒合及Google Meet方式，推動環教繪本居家學習，歡迎幼兒園、學校、老師利用朝會或班級晨光時間，申請線上說故事，申請方式將公布在「桃園市環境教育全球資訊網-最新消息」。並預計於6月底在youtube推出「環教繪本說故事」影片，透過錄製環教繪本說故事短片，供爸媽及學校老師們運用，無論是在家給孩子們聽故事學環保或是課後的補充分享都很不錯，想了解各項活動資訊，請持續鎖定桃園市環境教育全球資訊網及嘟嘟園長FB粉絲團。

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