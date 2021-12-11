獲選社會創新服務　嘉市彩齡夢享館成果發表會

▲▼嘉義市110年度中高齡女性生活支持方案 彩齡夢享館成果發表會。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

全國首創「嘉義市中高齡女性服務據點-彩齡夢享館」成果發表會由彩齡館早安運動班成員表演泰國恰恰帶動唱熱鬧開場，接著由來館一年半的秋滿姊姊，感謝彩齡館一年半的陪伴與支持，未來將加入彩齡志工隊，以學姐的身份繼續為彩齡學妹提供服務，為女性創造更多的幸福。



社會處表示彩齡夢享館自2020年7月成立至今，服務了700位45至64歲中高齡女性朋友，透過社區宣導、各種社群網站與平台觸及了將近18,000位婦女，這些婦女朋友在彩齡館所安排的多元課程中皆獲得美好的收穫，成果發表會最後安排彩齡姊妹來坐會活動，透過3名不同身分的中高齡女性(單親婦女、職業婦女、家庭照顧者)，分享來彩齡館後的心路歷程與蛻變，一同見證彩齡人生，樂活自在又精彩。



全國首創專屬中高齡女性彩齡夢享館，透過空間全齡友善化的社會設計，創造世代共融的友善空間，今年度榮獲衛生福利部社會及家庭署「社會創新服務及地方婦女培力發展深耕計畫」，在全國創新方案參選的縣市中，共7縣市獲選，嘉義市就是其中一個城市，展望未來彩齡館邁向夢享2.0，夢想再升級，建構一個「彩齡hold所在」(hold(台語發音:好)，hold取自英文保持、擁有與掌握的意思，象徵女性掌握自己的人生，作自己的主人)，透過創新的活動與服務，成立多元社團，展現彩齡女子的活力與熱情，和他人一起培養力量、彼此相互影響，從自助到互助、從利己到利他、從服務使用者轉變成服務提供者，發揮正向的社會影響力；另外也開發友善店家一同加入，打造「嘉義姐姐」的形象品牌，營造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」幸福城市。歡迎大家好康逗相報，逕洽嘉義市彩齡夢享館(專線電話05-2767576 地址:嘉義市啟明路58號2樓)。