嘉義市全國首創中高齡女性服務據點　「彩齡夢享館」正式啟用

▲「嘉義市中高齡女性服務據點-彩齡夢享館」啟用喘息空間。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市全國首創「中高齡女性服務據點-彩齡夢享館」在東區啟明路 正式啟用，由嘉義市政府委託財團法人臺南市靜觀社會福利慈善事業基金會辦理，市長黃敏惠和與會貴賓共同為彩齡夢享館揭牌。嘉市府團隊超前部署看見中高齡女性族群多元需求，透過創造世代共融的友善空間，提供專屬45至64歲中高齡女性全方位服務與培力，滿足中高齡女性多元需求，走出三明治世代的夾層，讓大家看見中高齡女性「不是凋零而是彩齡的人生」，展現自我價值與追求夢想的勇氣，彰顯女性的活力與熱情。

黃敏惠表示，女性朋友在中高年齡的時候，會面臨更大的壓力，市府一直努力提供課程及管道，讓女性朋友紓解壓力；今天在全國首創專為中高年齡女性成立的服務據點，有許多課程和專業老師來上課，提供專業諮詢，歡迎大家前來報名；有句話說，「18姑娘一朵花，女人40一枝花」，女性在不同的年齡，有不同的姿態去呈現生命；當面對壓力時，反而能讓自己成長，不是凋零，而是像「彩齡」人生，經歷許多事件之後，揮灑出更燦爛的色彩。

黃敏惠強調，嘉義市在推動城市創新之際，除了生活更便利、經濟更發達之外，必須以一個「全齡」的高度來思考，一個能與時代接軌的城市，應該對老、中、青三代而言都是充滿著希望與活力，因此將設計思維導入到城市治理，以解決老中青的生活問題為核心。

▲揭牌後合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

面積135平方公尺的「嘉義市彩齡夢享館」，是一處完全以中高齡女性需求設計的多功能複合型空間，包括設置紓壓喘息空間如傾聴箱及電話專線，提供陪伴關懷、傾聽、情緒支持與轉介福利資源等服務；每日定時安排肢體運動時間，提供健康操、韻律舞或廣場舞等活動。

此外，針對中高齡女性多元需求(家庭主婦、職業婦女、單身婦女、更年期婦女等)辦理系列團體工作坊與播放女性議題影片或電影讀書會之多功能團體室；館舍設計洋溢著森林氣息，能夠讓女性放鬆、休憩、思考、沉澱、再出發的婦女休憩空間與網美打卡區等。

社會處表示，今天全國首創專屬中高齡女性彩齡夢享館在嘉義市正式啟用，期待透過空間全齡友善化的社會設計，創造世代共融的友善空間，以共學、共遊、共舞、共老等方式，提供友善關懷、情緒支持、紓壓喘息、自我成長、健康促進等世代共融服務，找回自我喜好與追求夢想的勇氣。嘉義市彩齡夢享館(專線電話05-2767576 地址:嘉義市啟明路58號2樓)。