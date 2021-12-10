一中商圈跳舞哥揚言跳遍台中　轉戰東區「2樓高」超商招牌快閃

▲鄭姓男子日前在馬路跳舞，今天又跳上超商招牌，警方將傳喚說明。（圖／記者爆料網提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲鄭姓男子日前在一中、逢甲商圈的馬路上跳舞，當時車流量多令往來人車捏把冷汗，警方已依違反道交條例開出9張紅單、2700元罰金，鄭曾揚言要跳遍台中各地，果然今天下午1點多又出現在東區大智路口一家超商的招牌上，警方獲報趕往，人已離去，轄區派出所將傳喚到案說明動機，一旦違法絕不寬貸。

台中市第二警分局育才派出所警員陳倚文、陳益弘11月30日晚間7時許，巡邏北區三民路與太平路口時，又見知名的「跳舞哥」鄭男在路中央跳舞，因該處是一中商圈最繁華的中心區，客運及汽機車流量大且車速快，為維護用路安全，趕緊上前阻止、將他帶往路邊，告誡別再出現這種舉動，並依法開罰。

據悉，29歲的鄭男居無定所，被登記是街友，因常在台中各大商圈以有如電影《大法師》下腰的詭異姿勢跳舞，引起路過民眾側目並錄影PO上網，今年已被警方開出9張罰單，但都未繳款，上月底又在三民路與太平路口飆舞遭警方勸離開單，並聲稱「我愛跳舞，要跳遍台中各地」、「我想運動」，「跳舞哥」未來恐怕仍會繼續出現在台中街頭舞動身姿。

果然今天下午1點多，鄭男又出現了，不過這次沒跳舞，反而爬上超商的招牌上，奇怪行徑讓路人議論紛紛，警方獲報後趕往現場，人已經離去。

警方表示，將傳喚鄭男到案說明動機，是要輕生？企圖行竊？或是其它原因，等他出面解釋後再判斷是否違法。