25歲迷糊女騎YouBike手機不見了　警一到場立即「破案」

▲▼迷糊妙齡女騎自行車返家竟找不到手機 員警一來立即「破案」。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名25歲張姓女子日前凌晨1點多，騎乘YouBike返家後遍尋不著手機，返回停車處來來回回找了一整排自行車10分鐘仍一無所獲，張女相當著急，手機內有重要資料，警方獲報趕到現場，由於天色昏暗，員警一拿手電筒照射，一眼就看見手機好端端的放在張女所騎的自行車置物籃，張女開心又羞愧，對於自己迷糊行徑頻頻抱歉。

台中市警察局第三分局立德派出所警員吳育鑫、楊承豪，日前半夜1點多巡邏時，獲報台中路有民眾手機遺失，張女表示，自己平時都是搭乘公車代步，當天至北屯區訪友較晚返家，因已無公車可搭，便騎乘YouBike花了半個小時返回住家，不料回到家中，卻發現手機不見了！

她依稀記得自己將手機放在腳踏車的前方置物籃，趕緊回到停車處花了10分鐘找遍整排YouBike，卻怎樣都找不著，由於手機裡有重要資料跟珍貴的回憶，她抱著最後一絲希望，跑回家報警求助。

員警獲報後帶著張女返回停車處，發現YouBike站點僅有路燈，天色昏暗，於是打開手電筒再找一次，果然在張女所騎的YouBike置物籃發現手機好端端的緊貼著置物籃，被嚇出一身冷汗的張女又驚又喜，對自己的迷糊感到不好意思，不斷感謝警方的協助。

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