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社會 社會焦點 保障人權

皮夾丟火鍋店+外套丟計程車　暖警調監視器一一尋回

▲▼有民眾將皮夾丟在火鍋店，也有人把外套留在計程車上，員警調閱監視器一一尋回。（圖／警方提供）

▲▼有民眾將皮夾丟在火鍋店，也有人把外套留在計程車上，員警調閱監視器一一尋回。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

25歲的楊姓男子日前到百貨公司逛街及用餐，返家後驚覺皮夾不見了，皮夾內有重要證件及信用卡，只好到公益派出所報案請求協助，警員郭哲維立即將楊男證件及信用卡掛失，警員沈建潤、方昱翔則陪同楊男去百貨公司地毯式搜尋，果然2小時內尋獲；郭姓男子不小心將外套留在車上，最後也是由警方調監視器半小時找回，暖心員警令人感動。

▲▼有民眾將皮夾丟在火鍋店，也有人把外套留在計程車上，員警調閱監視器一一尋回。（圖／警方提供）

沈、方2人依照楊的行經路線，調閱地下停車場、電梯、停留店家及其用餐的火鍋店監視器畫面，直到楊男走進火鍋店，皮夾都還拿在手中，由於監視器畫面看不出皮夾究竟在哪邊遺失，員警乾脆陪同楊男重走一趟，做地毯式搜尋，最終眼尖的警員沈建潤在火鍋店外候位區座椅縫隙發現皮夾，楊男確認皮夾內現金及證件等完整無短少，在報案後不到2小時內就迅速找回欣喜若狂，頻頻向警方道謝。

郭姓男子日前中午和朋友一起搭乘計程車前往火車站附近的商場，下車後才發現將外套遺落在車上，因為自覺遺失的不是貴重物品，不知該不該報案，踟躕許久才鼓起勇氣走進立德派出所詢問，得知無人拾獲，失望地轉身離開之際，背後卻傳來員警的呼喊聲。

員警林坤達叫回失望的郭男，請郭男提供下車的地點，協助調閱監視器，不到半小時即確認其搭乘的計程車車牌號碼，成功聯繫上運將。

蔡姓運將得知有人遺落物品，回頭查看果然看見後座留有一件外套，馬上將外套送到派出所物歸原主，郭男感動地說，外套不是什麼貴重物品，一開始要不要到派出所詢問也相當猶豫，沒想到能遇到這麼熱心的員警，真的很感謝員警的幫忙。

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