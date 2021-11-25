　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

88歲退休師回家「30分鐘竟走3小時」　原來路人報錯方向

▲▼88歲退休師迷路，加上路人報錯方向，回家原本應走30分鐘竟走了3小時還沒到家。（圖／警方提供）

▲88歲退休師迷路，加上路人報錯方向，回家原本應走30分鐘竟走了3小時還沒到家。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

高齡88歲的吳姓老翁教職退休後，養成每天到圖書館報到的習慣，而且儘量不搭公車，走路回家當作運動，日前下午2點從南區的國立公共圖書館要走回大里的家，原本30分鐘的路程竟然走了3個多小時還沒到家，原來是路人報錯了方向，害他一直繞圈圈，體力已完全透支，直到6點才被獲報到場的警察載回家。

▲▼88歲退休師迷路，加上路人報錯方向，回家原本應走30分鐘竟走了3小時還沒到家。（圖／警方提供）

台中市警三分局立德派出所員警李孟昜、吳祖輝，日前傍晚6點多獲報東區台中路有名迷失老人，員警到場後，吳男說自己是退休老師，平時喜歡到處逛逛，幾乎每天都會到圖書館看看書再回家，近2年來他為了鍛鍊身體，回家時都儘量不搭公車步行返家，上次就曾順利從圖書館走回大里家。

員警表示，吳男在下午2點左右離開圖書館後，原本很有自信往回家路上走，但走了一段路後發現不對，於是詢問了路人，依照指示繼續走，但發現街景愈來愈陌生，加上天色逐漸昏暗，他邊走邊問路人，就這樣走了3個多小時，體力透支都還沒回到家。

吳男最後向路人詢問時，已將近6點，路人得知吳竟是住在3公里外的大里區，還已經走了3個多小時，當場嚇了一大跳，當機立斷不再指引方向，直接報警，員警到場後發現吳男相當疲憊，還好吳身上有帶證件，於是載送他回家，吳男見到熟悉的街景終於放下心來，笑著感謝員警的暖心協助。

►漫威英雄們的香水長這樣！

ET快訊
劈腿采子消失3個月　何孟遠暴瘦照曝光！
Joeman賠賣小牛！網問「超跑多難養」　老司機解答了
韋汝替遠航CEO生子沒名分「進帳1800萬」！秘密禁令曝
新北打疫苗出大包！千人到場發現沒設點
大台北3區迎雨！下波「急凍14°C」時間出爐
Lisa確診現況曝！BLACKPINK「3成員」檢測出爐
快訊／新北男騎車猛撞電線桿！倒臥血泊亡
5張千萬發票沒人領！小7、全家開出快檢查
新變種入侵亞洲！「可怕突變」威力更勝Delta

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東拖板車「騎上山壁」！水泥包掉一地…駕駛嚇壞：踩不到煞車

士林廢棄屋人影晃動　里民好怕怕...警揪出搶奪通緝犯

不顧車流量大！怪男闖市民大道脫上衣趴地跳舞　脫序2分鐘閃了

國民黨又吞敗！法院認證中投欣裕台是附隨組織　賣樓須吐還7.8億

快訊／三峽騎士自撞電線桿！頭部重創倒臥血泊慘死

88歲退休師回家「30分鐘竟走3小時」　原來路人報錯方向

撞警車旋轉180度撞民宅！桃園驚險追逐影片曝...毒犯華麗轉身栽了

聯結車凌晨國道桃園段失控翻覆　北上車流一度紫爆塞10公里

快訊／瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！上午低調返家

桃園男帶女友辦貸款　霸氣亮「最高檢察署檢察官」證件下場慘

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

屏東拖板車「騎上山壁」！水泥包掉一地…駕駛嚇壞：踩不到煞車

士林廢棄屋人影晃動　里民好怕怕...警揪出搶奪通緝犯

不顧車流量大！怪男闖市民大道脫上衣趴地跳舞　脫序2分鐘閃了

國民黨又吞敗！法院認證中投欣裕台是附隨組織　賣樓須吐還7.8億

快訊／三峽騎士自撞電線桿！頭部重創倒臥血泊慘死

88歲退休師回家「30分鐘竟走3小時」　原來路人報錯方向

撞警車旋轉180度撞民宅！桃園驚險追逐影片曝...毒犯華麗轉身栽了

聯結車凌晨國道桃園段失控翻覆　北上車流一度紫爆塞10公里

快訊／瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！上午低調返家

桃園男帶女友辦貸款　霸氣亮「最高檢察署檢察官」證件下場慘

行政院拍板「海空戰力提升計畫」特別預算　祭2373億買8大武器

長髮妹數學課脫了！「雪乳大放送」ㄦ型纖腰全洩　下台1動作網暈爆

200億數位學習精進計畫拍版　教部將買61萬台學習載具達「生生用平板」

裸身女大體突睜眼！復活起身走出停屍間　全場嚇瘋逃命

正妹主動約逛耶誕城　純情男心動「有戲嗎？」網喊穩了敲碗後續

李心潔甘願連2年來台隔離　關14天樂：逃離小孩好自由！

囤房稅恐煞不住失控房價　他提北市前車之鑑盼轉念

南投縣提供16家日間照顧特約單位　依失能等級最高補助3萬6000元

筒香嘉智繼續當海盜王　1年1.12億續留海盜　

疫情趨緩出口成長逾3成　台灣手工具業明年辦博覽會奠定龍頭地位

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

賓士男酒駕撞進超商　大夜班店員慘斷腿

八里天道盟阿八仔遭槍殺　警逮「貓董」追藏鏡人

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

台東大學6人騎車看日出　自撞電箱2女命危

男大生想護同學遭痛毆　開腦縫46針：我挨揍就好

即／桃園大園中正東路3車撞成團！　1命危5傷急送醫

約還4萬只帶1萬！桃園老闆「掏球棒」打破前員工的頭

男大生想起來了　剃光頭休學養傷天天生氣

越籍夫持刀朝妻猛刺5刀　士檢聲押

桃園女陳屍自家浴室！全身焦黑

更多熱門

相關新聞

皮夾丟火鍋店+外套丟計程車　暖警調監視器尋回

皮夾丟火鍋店+外套丟計程車　暖警調監視器尋回

25歲的楊姓男子日前到百貨公司逛街及用餐，返家後驚覺皮夾不見了，皮夾內有重要證件及信用卡，只好到公益派出所報案請求協助，警員郭哲維立即將楊男證件及信用卡掛失，警員沈建潤、方昱翔則陪同楊男去百貨公司地毯式搜尋，果然2小時內尋獲；郭姓男子不小心將外套留在車上，最後也是由警方調監視器半小時找回，暖心員警令人感動。

阿北鬼月半夜3點外出收驚　迷走12hrs

阿北鬼月半夜3點外出收驚　迷走12hrs

迷糊女騎YouBike手機不見　警到場立即「破案」

迷糊女騎YouBike手機不見　警到場立即「破案」

碰瓷哥抓到了！摸車門假摔得手3600涉詐欺

碰瓷哥抓到了！摸車門假摔得手3600涉詐欺

台中女低血鉀快休克　警車開道3分鐘到院

台中女低血鉀快休克　警車開道3分鐘到院

關鍵字：

立德所老翁走失

讀者迴響

熱門新聞

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

惹不起「天生易怒」星座Top 3

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

人妻要外送員額外服務　他無奈「說不出口」

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面