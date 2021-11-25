88歲退休師回家「30分鐘竟走3小時」　原來路人報錯方向

▲88歲退休師迷路，加上路人報錯方向，回家原本應走30分鐘竟走了3小時還沒到家。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

高齡88歲的吳姓老翁教職退休後，養成每天到圖書館報到的習慣，而且儘量不搭公車，走路回家當作運動，日前下午2點從南區的國立公共圖書館要走回大里的家，原本30分鐘的路程竟然走了3個多小時還沒到家，原來是路人報錯了方向，害他一直繞圈圈，體力已完全透支，直到6點才被獲報到場的警察載回家。

台中市警三分局立德派出所員警李孟昜、吳祖輝，日前傍晚6點多獲報東區台中路有名迷失老人，員警到場後，吳男說自己是退休老師，平時喜歡到處逛逛，幾乎每天都會到圖書館看看書再回家，近2年來他為了鍛鍊身體，回家時都儘量不搭公車步行返家，上次就曾順利從圖書館走回大里家。

員警表示，吳男在下午2點左右離開圖書館後，原本很有自信往回家路上走，但走了一段路後發現不對，於是詢問了路人，依照指示繼續走，但發現街景愈來愈陌生，加上天色逐漸昏暗，他邊走邊問路人，就這樣走了3個多小時，體力透支都還沒回到家。

吳男最後向路人詢問時，已將近6點，路人得知吳竟是住在3公里外的大里區，還已經走了3個多小時，當場嚇了一大跳，當機立斷不再指引方向，直接報警，員警到場後發現吳男相當疲憊，還好吳身上有帶證件，於是載送他回家，吳男見到熟悉的街景終於放下心來，笑著感謝員警的暖心協助。