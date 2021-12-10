　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

055驅逐艦黃海演練「海峽要道封鎖」 「由訓轉戰」從海上直接發動

▲南昌艦,055,YJ-18反艦導彈。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍海軍南昌艦近日在黃海海域進行由訓轉戰演練。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍055「南昌」驅逐艦近日在黃海海域進行連續4晝夜的軍事演練，不僅引起美軍注意，先後派出電子偵察機、反潛巡邏機及具有彈道導彈監視功能的偵察機等機型接近偵蒐，「海峽要道封鎖」及「由訓轉戰」的演練項目也引起外界關注。

▲南昌艦,055,YJ-18反艦導彈。（圖／翻攝央視軍事）

▲《南海戰略態勢感知》平台公布美軍機抵近黃海海域偵蒐路徑。（圖／翻攝央視軍事）

《央廣軍事》報導，近日，中國海軍「南昌」號055型驅逐艦在黃海某海域進行連續四晝夜的反潛演練、艦機聯合反潛、海峽要道封鎖、編隊輸送護航等實戰課目，檢驗了裝備的反潛作戰水平。

根據演練想定，南昌艦在接到有敵潛艇活動通報後，隨即「由訓轉戰」，從海上直接展開戰術機動，同時，南昌艦也派出艦載直升機奔赴指定海域，在疑似潛艇活動區展開搜索，佈置聲納搜尋潛艇蹤跡。

據了解，南昌艦本次演練項目覆蓋性廣，包括反潛、封鎖、護航等實戰課目，再加上該艦並非是在港口接令後出發，而是在海上「由訓轉戰」，在訓練過程中，接到敵情後立即改變任務進行實戰演習，格外受到注目。

根據《南海戰略態勢感知》微博平台消息，美軍在南昌艦演練期間共派出P-8A反潛巡邏機（AE6857）、RC-135S導彈監視機及RCS-135S戰略電子偵察機等不同機型底進黃海海域進行偵蒐，對南昌艦演習搜集彈道導彈數據。

▲南昌艦,055,YJ-18反艦導彈。（圖／翻攝央視軍事）

▲南昌艦上配有YJ-18（鷹擊－18）反艦導彈。（圖／翻攝央視軍事）

此外，055型驅逐艦噸位破萬，內部空間足以承擔旗艦任務，還可指揮兩棲攻擊艦和船塢登陸艦等登陸作戰部隊，再加上具備防空反潛作戰能力，能發射巡航導彈（洲際飛彈）替登陸部隊提供遠程精準火力支援，因此，南昌艦在進行「海峽要道封鎖」演練時扮演的角色便不言而喻。
 

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯7金句認定邱澤❤　被傷透14年等到真愛
LIVE／女研究員染Delta　中研院最新說明
中研院女男友「打過一劑疫苗」陰性　隔離中有症狀隨時採
快訊／士林驚傳槍響！　警連開9槍追捕中
快訊／崔始源確診新冠肺炎！　Super Junior又一人染
邱澤、許瑋甯「定情冰棒」　超商推買1送1
逛士林夜市才看一眼！　引爆5打4大亂鬥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

055驅逐艦黃海演練「海峽要道封鎖」 「由訓轉戰」從海上直接發動

「奧蒂嘉之子」親率代表團赴天津！　王毅盛讚：以創紀錄速度復交

女護士跨界任派出所所長　收賄被查傳與原長官有「特殊關係」

尼加拉瓜與台斷交轉投大陸　陸委會：中共以金錢利益強奪我邦交國　

尼加拉瓜與台斷交　國台辦：我們贊賞有關國家順應大勢

李子柒消失「張同學」橫空出世　穿五指襪直播...網讚：這才是生活

大陸今日本土37+23！　浙江3市24例感染者「都和一場葬禮有關」

改善當前兩岸氛圍　夏立言提三點建議「秉持求同存異」理念

美國支持台灣民主　國台辦：民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗

尼加拉瓜與台斷交立刻與中國「復交」　陸外交部大讚：造福兩國！

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

055驅逐艦黃海演練「海峽要道封鎖」 「由訓轉戰」從海上直接發動

「奧蒂嘉之子」親率代表團赴天津！　王毅盛讚：以創紀錄速度復交

女護士跨界任派出所所長　收賄被查傳與原長官有「特殊關係」

尼加拉瓜與台斷交轉投大陸　陸委會：中共以金錢利益強奪我邦交國　

尼加拉瓜與台斷交　國台辦：我們贊賞有關國家順應大勢

李子柒消失「張同學」橫空出世　穿五指襪直播...網讚：這才是生活

大陸今日本土37+23！　浙江3市24例感染者「都和一場葬禮有關」

改善當前兩岸氛圍　夏立言提三點建議「秉持求同存異」理念

美國支持台灣民主　國台辦：民進黨當局「倚美謀獨」注定失敗

尼加拉瓜與台斷交立刻與中國「復交」　陸外交部大讚：造福兩國！

找到青春頻率　雲林縣「青年事務諮詢委員會」啟動共鳴節奏

台東區域治理聯合情境推演　強化跨區整合防救災應變能力

一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他

閃開139線最陰死亡彎道索命　「嗶嗶哥」正式登場24小時站崗

150拖吊車全被無良老闆詐貸　老牌國道特約業者被爆捲上億落跑

三星創意競賽首獎出爐　「海岸清潔隊」自動淨灘抱走20萬

48歲媽盜用女兒身份！裝嫩扮大學生「騙吃小鮮肉」　超狂招數曝光

許瑋甯7金句認定邱澤❤「愛你的人不會讓你受傷」　被傷透14年等到真愛

尼加拉瓜共和國片面斷交　成大：保障10名尼加拉瓜籍學生權益

斷交早注定？　林俊憲曝關鍵：尼需中支持「我們做自己就好」

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

大陸熱門新聞

女兒玩水溺死　酒店怒告爸爸求償

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

快訊／中國宣佈和尼加拉瓜復交！

李子柒消失「張同學」橫空出世 穿五指襪直播...網讚：這才是生活

尼加拉瓜宣布斷交早有準備　趙立堅火速轉發

今年海峽論壇聚焦4特點

「趙薇的兒子」找到了！ 養母首發聲卻惹眾怒

不怕被感染！新冠自動檢測機曝光

國台辦：警告美方某些人「玩火者必自焚」

河南天降「火流星」引千人淘寶 民眾帶被子上山盼撿隕石致富

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

轉向大陸「復交？」　中尼今於天津會談

人妻親餵老闆母乳爆命案　偵訊時「嚇到噴奶」

女護士跨界任派出所所長 收賄被查傳與原長官有「特殊關係」

更多熱門

相關新聞

兩岸交流　蔡政府戒心遠大於信心

兩岸交流　蔡政府戒心遠大於信心

每年在福建省舉行的「海峽論壇」，被蔡英文政府定位為中共當局的「大型統戰平臺」。過去曾見尚在管制期限內的國民黨高層申請赴中國大陸參加，未獲陸委會批准，今年 12 月 10 日舉行的第十三屆「海峽論壇」，也只見蔡政府的守勢防堵作為。

尼加拉瓜與台斷交轉投大陸 陸委會：中共以金錢利益強奪我邦交國

尼加拉瓜與台斷交轉投大陸 陸委會：中共以金錢利益強奪我邦交國

獨／無預警與台斷交 尼加拉瓜台人：看到媒體頭條快訊都愣住了

獨／無預警與台斷交 尼加拉瓜台人：看到媒體頭條快訊都愣住了

俄烏緊張台灣也成焦點　美籲中國勿犯危險錯誤

俄烏緊張台灣也成焦點　美籲中國勿犯危險錯誤

美軍痛失精銳！特種部隊指揮官垂降墜亡

美軍痛失精銳！特種部隊指揮官垂降墜亡

關鍵字：

大陸軍武解放軍驅逐艦055海軍海峽兩岸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面