055驅逐艦黃海演練「海峽要道封鎖」 「由訓轉戰」從海上直接發動

▲解放軍海軍南昌艦近日在黃海海域進行由訓轉戰演練。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍055「南昌」驅逐艦近日在黃海海域進行連續4晝夜的軍事演練，不僅引起美軍注意，先後派出電子偵察機、反潛巡邏機及具有彈道導彈監視功能的偵察機等機型接近偵蒐，「海峽要道封鎖」及「由訓轉戰」的演練項目也引起外界關注。

▲《南海戰略態勢感知》平台公布美軍機抵近黃海海域偵蒐路徑。（圖／翻攝央視軍事）

《央廣軍事》報導，近日，中國海軍「南昌」號055型驅逐艦在黃海某海域進行連續四晝夜的反潛演練、艦機聯合反潛、海峽要道封鎖、編隊輸送護航等實戰課目，檢驗了裝備的反潛作戰水平。

根據演練想定，南昌艦在接到有敵潛艇活動通報後，隨即「由訓轉戰」，從海上直接展開戰術機動，同時，南昌艦也派出艦載直升機奔赴指定海域，在疑似潛艇活動區展開搜索，佈置聲納搜尋潛艇蹤跡。

據了解，南昌艦本次演練項目覆蓋性廣，包括反潛、封鎖、護航等實戰課目，再加上該艦並非是在港口接令後出發，而是在海上「由訓轉戰」，在訓練過程中，接到敵情後立即改變任務進行實戰演習，格外受到注目。

根據《南海戰略態勢感知》微博平台消息，美軍在南昌艦演練期間共派出P-8A反潛巡邏機（AE6857）、RC-135S導彈監視機及RCS-135S戰略電子偵察機等不同機型底進黃海海域進行偵蒐，對南昌艦演習搜集彈道導彈數據。

▲南昌艦上配有YJ-18（鷹擊－18）反艦導彈。（圖／翻攝央視軍事）

此外，055型驅逐艦噸位破萬，內部空間足以承擔旗艦任務，還可指揮兩棲攻擊艦和船塢登陸艦等登陸作戰部隊，再加上具備防空反潛作戰能力，能發射巡航導彈（洲際飛彈）替登陸部隊提供遠程精準火力支援，因此，南昌艦在進行「海峽要道封鎖」演練時扮演的角色便不言而喻。

