俄烏緊張台灣連帶成焦點　美警告中國動武侵台將是「危險錯誤」

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）警告中國，單方面改變現狀將是「嚴重、危險錯誤」。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓9日專電

俄羅斯近期在烏克蘭邊界增兵，引發國際關切，飽受中國威脅的台灣連帶成焦點。美國國務院發言人普萊斯今天警告北京，動武單方面改變現狀將是「嚴重、危險錯誤」，要中國勿輕舉妄動。

俄烏邊境緊張升高，美國總統拜登（Joe Biden）近日警告俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），若俄國攻擊烏克蘭，美國將對俄國祭出前所未見的制裁。但拜登表示，不會考慮在烏克蘭地面部署美軍作為嚇阻俄羅斯入侵的方式。

由於台灣也長期面臨鄰近大國入侵威脅，部分外媒近期頻頻把台灣與烏克蘭做類比。

普萊斯（Ned Price）雖不贊成此類比，認為每個國家狀況不同，把烏克蘭與台灣類比有點太輕率。但他今天舉辦例行簡報會時，仍藉此機會向中國發出警告，強調任何以武力試圖單方面改變現狀的行為，「都將是個嚴重、危險的錯誤」。

普萊斯表示，美國已經表達非常清楚，會致力確保烏克蘭的領土完整性、主權與獨立；面對台灣則會堅定信守「台灣關係法」 。拜登早在1979年擔任參議員期間，就曾投票支持該法。

普萊斯指出，若烏克蘭遭軍事入侵，美國已準備好一系列強力威懾措施。美方同時清楚表明，任何以武力單方面改變台灣海峽現狀的作為，都會是個嚴重錯誤。

有媒體追問，他所指的反對單方面改變現狀是否劍指中國。普萊斯說，這適用以武力單方面改變現狀的任何一方，但中國「近幾日、近幾週、甚至是近幾個月來」侵擾台灣防空識別區（ADIZ）等脅迫作為，確實是美國反對的。

普萊斯表示，北京脅迫作為只會導致台海情勢升高，美國向來清楚堅定予以譴責。過去幾十年來，當前現狀都符合區域及更廣大世界的利益，「我們不想看到這被武力破壞」。

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