邱澤出道「沉寂7年」怎麼紅回來的？　網點名1部戲：真的有實力

▲邱澤。（資料照／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

邱澤和許瑋甯結婚的消息曝光後，讓大票粉絲又驚又喜。事實上，邱澤2001年就進入演藝圈，但起初並不順遂，沉寂7年才重回螢幕，就有網友好奇，今天有很多人因這樁婚事感到震驚，邱澤真有那麼紅？他是怎麼紅起來的？貼文一出，眾多網友一致點名2011年的連續劇作品。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「邱澤是怎麼捧紅回來的」為題發文，提到在他的印象中，邱澤出道後似乎只紅了一陣子，後來就很少看到本尊出現在電視上，為什麼結婚消息會讓這麼多人感到驚訝？邱澤有那麼紅？

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貼文一出，不少網友都點出自己認識邱澤的原因，「小資女孩啊，收視率超高」、「小資吧～跟柯佳嬿一起搭配」、「小資秦子奇」、「小資跟必娶」、「年輕真的很帥，後來磨演技回來演小資，之後就是帥又有實力的路線了」。

▲很多網友因《小資女孩向前衝》認識邱澤。（圖／三立電視台提供）

此外，也有些網友誇讚道，「因為帥又有演技，被罵渣男也不還口，算有風度」、「演國片後演技大躍進，其他人演技還停在耍帥階段」、「專心演技後演技變很好」、「他算是靠作品受歡迎翻紅的」、「現在台灣少見的演技派」。

據了解，邱澤2001年正式出道，但因無法適應而淡出，一直到2008年才重出螢幕，他同年拍攝《無敵珊寶妹》，並經過朗祖筠的指導，被外界認為演技進步許多，2011年更因飾演《小資女孩向前衝》的秦子奇而被注意到。