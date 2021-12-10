碩士男搭高鐵見露肩辣妹翹腳　竟凍未條3度摸腿揉胸還扯爛衣服

▲擁有碩士學歷的柯姓男子搭乘高鐵時，見鄰座穿著露肩上衣辣妹，情不自禁伸出鹹豬手狂摸。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

噁！擁碩士學歷柯姓男子搭乘高鐵從台中北上到南港站時，見鄰座穿露肩上衣辣妹，翹腳靠在座位窗台講電話，竟伸出鹹豬手，連續觸碰其臀部，辣妹嚇壞喝止，他仍持續摸，更以雙手揉捏左側胸部，並強行扯下衣服，導致辣妹受有左胸挫傷及左小腿瘀傷。士林地院審結，依強制猥褻罪處有期徒刑7月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

61歲已婚柯男去年6月初，從台中站搭乘高鐵，列車行駛到南港站期間，他突對右側鄰座辣妹小怡（化名）伸出鹹豬手摸左臀，小怡講電話被突來侵犯嚇壞，立刻將柯男手撥開，並開口喝止他，豈料柯男竟再次以雙手撫摸小怡左側大腿，小怡受不了再次出聲遏止，柯男不為所動竟三度動手，以雙手揉捏左側胸部、拉扯她衣物，導致小怡受有左胸挫擦傷及左小腿瘀傷的傷害。

柯男偵查、警詢時表示有與小怡交談卻矢口否認有觸碰她身體，列車清潔員出庭證稱，小怡遭侵犯後，慌慌向他反映遇到變態，當下神情相當慌張。

法院審酌柯男在搭乘高鐵時，為滿足一己性慾，強行對小怡做出猥褻行為，造成小怡心理上的陰影及創傷，並導致她受傷，但在準備程序時，柯男及時坦承所犯，也與小怡代理人胞妹達成和解，也給付完畢賠償，考量無前科，已婚、尚有岳母待其扶養、家境小康，依強制猥褻罪，處有期徒刑7月。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。