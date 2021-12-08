女遭媽男友下藥硬上！提告後「還被強擄當性奴」

▲小妍遭母親男友性侵後報警提告，豈料，對方竟軟禁她，並餵毒性侵。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台南報導

女子小妍（化名）今年1月間遭母親的同居男友阿強（化名）下藥性侵，事後報警提告。怎料，阿強收到檢方傳票後，竟夥同友人阿宗（化名）將小妍軟禁在老家，並且餵毒、性侵。直到小妍母親無法聯繫女兒，隨即報警，警方循線至阿強家逮人，全案曝光。對此，台南地院日前審結，依藥劑強制性交罪、攜帶兇器犯強制性交罪，將阿強判處10年；另依強盜罪，將阿宗判刑3年6月，可上訴。

判決指出，小妍與母親、阿強同住在台南市東區住處；今年1月3日，阿強趁小妍母親外出，將具有昏睡副作用的藥品摻入優酪乳，讓小妍飲用，接著隔日見小妍藥效發作、精神不濟，讓小妍又喝同款摻藥優酪乳，使小妍昏昏入睡，趁機性侵得逞。小妍母親返家後得知全情，立即報警。結果，阿強被警方查獲，於今年4月收到傳票時，雖搬離原住處，但卻萌生軟禁之意，企圖遊說小妍證詞，同時還找來友人阿宗當共犯。

同月8日晚間11時許，阿強與阿宗至小妍住處埋伏，待小妍打工下班返家時，由阿強持電擊棒電暈小妍，接著2人合力將人扛上車，再以膠帶、皮帶纏綑小妍雙手、雙腳，以眼罩遮蔽小妍雙眼，使小妍動彈不得。

原本2人即將開到目的地，卻發現小妍的鞋子掉落在住處巷口，阿宗便開車折返，由阿強下車撿鞋子，且將小妍機車牽至別處，以隱匿行蹤。結果阿宗繼續開車往前時，發現原本跟在後方的阿強竟跟丟，眼見有機可乘，將車停在路邊，偷摸小妍下體，還強取小妍口袋內的200元。

隨後，阿強與阿宗再次聯繫上，於老家會合，2人先是將小妍拘禁在家內，並由阿強餵食小妍四級毒品「耐妥眠」，接著把小妍綁住、性侵得逞。直到小妍母親發現無法聯繫女兒，查覺有異報警，警方循線到阿強老家逮人，全案曝光。

全案審理期間，阿強、阿宗坦承不諱，法官勘驗相關事證後，確認2人犯行，審酌後依藥劑強制性交罪、攜帶兇器犯強制性交罪，將阿強判處10年；另依強盜罪，將阿宗判刑3年6月，全案仍可上訴。