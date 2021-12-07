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貴州喜喪請辣妹跳艷舞暖場引兩派論戰　網友：大驚小怪

記者魏有德／綜合報導

貴州一名高壽老人去世後，根據當地習俗，家人在4日辦理隆重而熱鬧的喜喪儀式。不過，有現場民眾拍下這場喪禮上，喪家請到數位辣妹助陣大跳艷舞，認為該舉動有失禮節，進而轉發到微博上尋求公評，引起正反兩極的網友論戰。有網友認為，「跳艷舞的節目有點超過」，也有部分網友認為，「大驚小怪，多管閒事。」

▲貴州高壽老人喜喪，喪家請辣妹在靈堂前跳艷舞。（圖／翻攝九派新聞）

▲貴州高壽老人喜喪，喪家請辣妹在靈堂前跳艷舞。（圖／翻攝九派新聞，下同）

根據拍攝者公布的影片顯示，喪家請來當地頗具名氣的年輕辣妹歌舞團在喪禮搭建的舞台上又唱又跳。表演開始時，舞者先是脫下厚重的羽絨服，在寒冬中露出姣好的身材，緊接著扭腰擺臀，在靈堂前賣力演出。

▲貴州高壽老人喜喪，喪家請辣妹在靈堂前跳艷舞。（圖／翻攝九派新聞）

在這批性感、賣力的舞者演出下，吸引不少民眾前來圍觀、欣賞。尤其是男性群眾，個個坐挺身軀，仔細觀看台上表演，一時間目光離開不開性感舞者。

拍攝者表示，「在貴州這邊，年級比較大的人去世的話叫作喜喪。加上現在的生活條件好了，各種各樣的這種項目，可能也是娛樂一下，我覺得這種白事的話，還是應該有白事的樣子，不應該太過度的娛樂化。」

▲貴州高壽老人喜喪，喪家請辣妹在靈堂前跳艷舞。（圖／翻攝九派新聞）

不過，這番言論卻讓不少網友認為是思想過於保守，網友紛紛表示，「管的真多，葬禮非得沈重嗎」；「大驚小怪的，脫衣舞的我都見過」；「視死如生的態度，但節目不會太過」；「拍攝的人大驚小怪了，有很多地方都有搭舞台唱戲的風俗」。

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