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「一長條回波」移入中　降雨熱區出爐！下周濕涼2天探15°C

記者李宜秦／台北報導

今日環境水氣較多，東半部、大台北地區降雨機率提高，東北部降雨最明顯，周日開始天氣稍有變化，受到東北季風增強影響，北部、東半部轉濕涼，下周一、二相對較涼冷，最低溫約15度，周三起冷空氣減弱且明顯回暖。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲今日東北部雨勢較為明顯。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員徐仲毅表示，今日東半部、大台北地區水氣明顯比較多，花東、宜蘭、大台北持續有回波移入，降雨機率較高，降雨主要集中在東北部，大台北、花東則有局部短暫雨。

明天高壓東移，附近風場轉東風，天氣較為穩定，各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部、大台北偶爾飄雨。周末兩日天氣溫暖且晴朗，到了周日入夜開始有所轉變，東北季風逐漸增強，北部、東半部雨勢趨於明顯，溫度也下滑。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼今日北東降雨機率較高。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

下周一開始受到東北季風影響，北部、東北部較涼，整天氣溫都低於20度，北部、東半部持續下雨，中南部則不受影響，維持日夜溫差大的天氣型態。周一、二清晨中部以北、東北部低溫15到16度，南部、花東17到18度，空曠地區再略低溫。

周三起東北季風減弱，北台灣明顯回溫，天氣趨於穩定。另外，今明兩日海邊有長浪，風力也較強，到海邊活動要特別留意。周末兩日中南部清晨還可能出現低雲及局部霧，交通行車須多加小心。

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