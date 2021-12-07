今起「連2波涼空氣」接力襲台！全台回暖轉乾時間點出爐

▲今日宜蘭、大台北降雨趨緩，但仍有局部陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日開始東北季風增強，北部、東半部白天高溫略降，白天開始水氣減少，迎風面降雨趨緩，直到周四冷空氣減弱，一路到周日前天氣都較為穩定，溫度也會逐日回升。不過下周一開始再度受到東北季風影響，天氣又會有所變化。

氣象局簡任技正伍婉華表示，未來一周將有兩波東北季風影響，今日開始第一波東北季風增強，影響時間為今明兩日，周四減弱，目前台灣東方海面仍有回波影響，東半部、大台北有局部短暫陣雨，不過宜蘭、大台北、山區降雨已比昨日緩和。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日清晨溫度仍低，苗栗以南到高雄普遍為12到13度，南投中寮出現最低溫11.2度，桃園雲多、新竹以南及澎金馬都可見陽光，由於東北季風帶來涼空氣，白天除中南部外，其他各地高溫都比昨日略降，北部、東北部20到21度，東部22度，東南部24度，早晚低溫則沒有太大變化。

▲今起東北季風影響，北台灣高溫略降。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象局也發布強風特報，今日桃園至雲林、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，北部、嘉義、臺南、東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪

明天開始迎風面水氣更少，東半部有局部短暫陣雨，大台北降雨範圍縮小到山區，中南部則仍可見陽光，明天清晨依然較冷，中部14度，北部、東北部15到16度，其他地區17到18度。

周四開始東北季風減弱，不過北方也有冷高壓逐漸移出，下周一開始東北季風再度增強。周四到周日東半部、大台北山區、近山區有短暫陣雨，其他各地可見陽光，中南部白天溫暖約26到28度，日夜溫差有10度之多，其他地區溫度也是逐日回升，周一開始北、東降雨機率提高，溫度也下降。