入夜探15°C！2波「冷空氣報到」時間曝　周末大回暖後再變天

▲本周沒有冷氣團，不過早晚溫度仍低。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風轉強，北台灣高溫略降，明日持續受到涼空氣影響，早晚低溫最低約15度，周四起涼空氣逐漸減弱，周末兩天溫度明顯回升，下周一開始則再度受到東北季風增強影響。

臉書粉專天氣即時預報指出，本周冷高壓活動的位置偏北，再加上強度也偏弱，雖然大多數時間仍吹著東北風，但冷空氣的量並不多，總體而言是「比較不冷的一周」。

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今天開始新一波東北季風增強，平日早晚低溫約15到17度，周四起冷空氣減弱，白天溫度回升，周末兩天溫度更明顯回升。由於大環境水氣不多，也沒有華南雲系東移的跡象，本周的降雨集中在東部、宜蘭、北北桃等迎風面。

天氣即時預報提醒，雖然沒有冷氣團，多數地區的低溫也大致在15到17度徘徊，不過輻射冷卻作用之下，空曠地區仍有比較極端的低溫出現，本周晴朗區域須特別留意溫差較大的狀況，若是迎風面有雨地區則會整天涼冷。

▲今晚到明晨溫度預測。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，明天開始迎風面水氣更少，東半部有局部短暫陣雨，大台北降雨範圍縮小到山區，中南部則仍可見陽光，明天清晨依然較冷，中部14度，北部、東背部15到16度，其他地區17到18度。

周四開始東北季風減弱，不過北方也有冷高壓逐漸移出，下周一開始東北季風再度增強。周四到周日東半部、大台北山區、近山區有短暫陣雨，其他各地可見陽光，中南部白天溫暖約26到28度，日夜溫差有10度之多，其他地區溫度也是逐日回升，周一開始北、東降雨機率提高，溫度也下降。

▲▼明天開始水氣減少，降雨情況緩和。（圖／氣象局）