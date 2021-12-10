限時3天！7-11「5大咖啡飲品」買12杯送6杯　星巴克抽買1送1

▲7-11推出限時3天咖啡組合優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

省荷包的機會又來了！7-11即日起限時3天推出咖啡組合優惠，共有5大指定咖啡飲品可選擇，只要買12杯就送6杯，最高可省下480元，而星巴克則是祭出玩遊戲抽獎活動，民眾只要完成遊戲就有機會抽到「兌換任一中杯」或「全品項買1送1」等優惠券。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至12/12止，推出指定CITY系列現調飲品買12杯送6杯優惠組合，包含CITY PRIMA精品美式(優惠價960元/原價1440元)、CITY CAFE濃萃美式咖啡(優惠價600元/原價900元)、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡(優惠價720元/原價1080元)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(優惠價720元/原價1080元)、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選組合(優惠價420元/原價630元)。

OPEN POINT APP行動隨時取限線上支付、可跨店使用，兌領期限至2022/2/6。(以上品項每位會員各限購2組，同品項、同規格及同價位可冷熱互換，各品項限量組數請見OPEN POINT APP活動說明)。

另外，7-11 i預購平台即日起至12/12也推出活動，全站購買指定商品消費滿1212元享6%OPEN PONT點數回饋，部分商品再加碼6%，購買指定商品結帳再加贈100點；首推全球永續夯品-OATLY咖啡師燕麥奶6入組超值優惠價999元，限量500組，還有冬季必備L’OCCITANE歐舒丹護手霜(玫瑰花園/牡丹/櫻花)優惠價666元。

星巴克即日起至12/29則是推出「Holiday Cheer 耶誕數位體驗」，只要登入特定網站完成遊戲即可馬上抽優惠券，回饋選項包括「兌換任一中杯飲料」、「全品項買一送一」等，天天滑都能搶到優惠。

▲星巴克冬季新品。（圖／星巴克提供）

新品的部分，星巴克推出「繽紛派對那堤」與「繽紛派對奶霜星冰樂」，以歐美經典節慶糕點彩虹餅乾為概念，將經典義式濃縮咖啡與牛奶混合作為基底，並撒上七彩繽紛的碎片餅乾在雪白鮮奶油上方，營造出有如參加派對的歡樂感。