只有今天！全家快閃咖啡優惠　特濃美式、拿鐵買1送1

▲全家快閃特濃美式、拿鐵買1送1。（圖／全家提供）



記者周姈姈／台北報導

為慶祝Let’s Café x 金馬活動大使劉冠廷榮獲第58屆金馬獎最佳男配角，全家宣布今（28）日早上10點起推出快閃咖啡優惠，特濃美式、特濃拿鐵通通「買1送1」。7-11門市、線上咖啡優惠也在今日來到最後一天，最便宜買6杯就能直接打75折，咖啡控可要好好把握機會了。

全家今（28）日早上10點起推出單日限定咖啡優惠，只要在APP「隨買跨店取」購買Let’s Café特濃美式、拿鐵可享買1送1優惠，每個品項每位會員限購1組，需於12/25前兌換完畢。

▲即日起至11/28，7-11線上、門市都有咖啡優惠。（圖／7-11提供）

7-11門市、線上咖啡優惠也在今（28）日來到最後一天，門市的部分，CITY全系列「第2件5折」，其他品項像是大亨堡、現蒸地瓜、泡麵、冰品等超過300項指定商品也有第2件5折優惠，單筆消費滿600元，搭配聯邦、玉山、永豐信用卡結帳直接折100元。

OPEN POINT行動隨時取同步祭出指定CITY飲品組合優惠，像是CITY CAFE中杯以上美式咖啡或拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品美式咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE冰燕麥拿鐵(中杯/大杯)、CITY CAFE阿華田脆酷摩卡咖啡(冰/熱)、CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)等超過40種品項，任選同品項組合享「6件75折」。