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限時8天！超商「指定咖啡飲品買1送1」　23元爽喝大杯美式

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11指定咖啡飲品即日起有限時加價購優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

省荷包的機會又來了！就有超商祭出限時咖啡加價購優惠，活動長達8天，期間到店消費不限金額，單筆即享「指定咖啡飲品買1送1」，大家最愛喝的大杯美式、奶茶等都在優惠中，且單筆不限金額組數想買幾組都可以，咖啡控可要把握時間開喝了。

7-11為回饋OPEN POINT會員，即日起至12/14止推出超值加價購活動，期間會員消費不限金額到店消費，結帳時只要報會員手機號碼，單筆即享「指定CITY飲品買1送1」優惠，包括CITY CAFE大杯熱美式、CITY CAFE大杯熱濃萃拿鐵、現萃茶熱經典純奶茶等熱銷商品，且單筆不限加購組數，直接替荷包省一波。

另外，OPEN POINT APP還推出全新「雲端禮物卡」，即日起可線上購買、線下使用，購買完成後無須綁訂信用卡就能輕鬆享受類行動支付的購物體驗，可於6300家7-11門市使用，一次性加值金額可依需求從300元到10000元彈性選擇，還提供「轉贈功能」化身數位紅包，成為公司行號、個人用戶發送逢年過節、歲末尾牙、祝賀喜事的數位獎金、禮金新選擇，開創更多元用途的非現金生活應用場景。

▲麥當勞推限時1天經典那堤買1送1。（圖／麥當勞提供）

麥當勞則是祭出限時「指定飲品、咖啡買1送1」優惠，明（8）日於全台指定11門市可享「經典那堤買1送1」，優惠門市包括台北長春、三重三和、新店北新、竹北自強南、新竹經國二、清水中華、台中五權西、彰化曉陽、台南新營、鳳山鳳頂、高雄瑞隆等。

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