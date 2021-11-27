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慶全家海神獲首勝！全家「指定品項買1送1」　爽喝咖啡、抹茶拿鐵

▲▼全家限時優惠。（圖／全家提供）

▲歡慶高雄全家海神隊拿下首勝，全家推出限量優惠。（圖／全家提供）

記者周姈姈／台北報導

台灣籃球聯盟T1 League今（27）日舉辦聯盟首場賽事，由高雄全家海神隊獲首勝，為慶祝勝利，全家推出限時限量優惠商品，包含罐裝香濃咖啡拿鐵、抹茶拿鐵等品項通通可享「買1送1」優惠，民眾可要好好把握機會了。

全家自今（27）日晚間9點起至11/28止，於APP「隨買跨店取」推出自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、小分子氣泡水、及瓶裝茶700ml系列商品買1送1優惠，另外Let’s Café罐裝香濃咖啡拿鐵及私品茶濃靜岡抹茶拿鐵同步推出買1送1優惠，鮮食部分則推茶葉蛋買4送1。

▲即日起至11/28，7-11線上、門市都有咖啡優惠。（圖／7-11提供）

7-11即日起至11/28也推出門市、線上優惠，門市的部分，CITY全系列「第2件5折」，其他品項像是大亨堡、現蒸地瓜、泡麵、冰品等超過300項指定商品也有第2件5折優惠，單筆消費滿600元，搭配聯邦、玉山、永豐信用卡結帳直接折100元。

OPEN POINT行動隨時取同步祭出指定CITY飲品組合優惠，像是CITY CAFE中杯以上美式咖啡或拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品美式咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE冰燕麥拿鐵(中杯/大杯)、CITY CAFE阿華田脆酷摩卡咖啡(冰/熱)、CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)等超過40種品項，任選同品項組合享「6件75折」。

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