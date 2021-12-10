實驗室女11天雙北狂跑4餐廳+4商場！　13足跡網傻眼「累死大家」

記者許力方／台北報導

本土新增一起確診個案，中央流行疫情指揮中心9日公案16816為20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，接觸病原後開始咳嗽，13天後症狀加重就醫採檢確診。根據曝光的初步疫調，實驗室女過去2周活動力旺盛，除了頻繁出沒捷運南港-東門站，期間共造訪京站、遠雄廣場、孫東寶、大三元酒樓、屈臣氏、台北月見君等8間商場餐廳。

指揮中心指出，確診女子已接種2劑莫德納疫苗，於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於12月9日確診，初判感染Delta病毒株，為本土確定病例。初步匡列接觸者85人，全數安排前往集中檢疫所隔離，漏夜採檢，其中女子的男友PCR為陰性，其餘接觸者持續匡列中。

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▲▼確診者頻繁出沒南港車站 。（資料照／記者羅志華、張凱喨攝）



根據初步疫調結果，染疫女子11/2下午從南港站搭到東門站，11/28中午前往汐止遠雄廣場陶板屋用餐，接著下午搭捷運前往台北車站京站時尚廣場，逛了一個晚上再搭捷運回南港。12/1晚間在孫東寶汐止南昌店用餐；12/3在台北中正區衡陽街知名的大三元酒樓用餐；12/4下午從南港再度前往東門；12/5下午搭捷運至古亭，停留屈臣氏購物，接著到月見君餐廳用餐；12/7晚間8時則在7-11汐止新工建門市停留30分鐘，12/8逛了康是美汐止北峰門市5分鐘。

疫調顯示，染疫女子於11/26出現輕微咳嗽症狀後，頻繁出沒北捷板南線、淡水線、中蘆線，11天內走訪8間商場餐廳，網友紛紛驚呼「看這位研究員好像都吃的不錯」、「為什麼感染者特別喜歡人多；熱鬧的地方？」「累死大家」、「歷史又重演了」、「天佑台灣疫情不要再來了」、「明知自己是研究病毒的人應該要有警戒心吧」，認為她吃飯的地方最需要擔心，「因為吃飯一定是沒戴口罩的。」

指揮中心表示，中研院該實驗室已經暫停使用，同樓層人員全數居家隔離，全棟人員9日開始自我健康監測，10日起停止上班，持續調閱進出紀錄及監視錄影掌握可能接觸者及了解運作情形，目前已經要求中研院於10天內提出調查檢討報告，指揮中心也派出生物安全專家調查小組前往實驗室調查。

▼指揮中心匡列85人集中檢疫。（圖／指揮中心提供）



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