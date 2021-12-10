大姑要買車…婆婆竟討紅包「至少8萬8」　人妻一聽怒了：關我X事

▲大姑家要買車，婆婆竟討紅包「至少添8萬8」，人妻一聽氣炸。（圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／趙蔡州報導

婆媳相處問題真的是千古難題，一名人妻在爆料公社App表示，她的大姑最近打算買車，不料婆婆竟要求她「包個紅包添喜氣」，並且給出底線「至少要包8萬8千元」，讓她超級憤怒，大罵「大姑夫妻買車，到底關我們什麼屁事情！」

原PO表示，她的婆婆前幾天突然說，最近大姑要買車子了，接著直接問「你們要幫她出多少」，她原本以為婆婆的意思是要借錢，不料婆婆竟然說「要包個紅包添添喜氣，就跟入厝一樣啊」。

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她後來問了很多朋友，都說沒聽過這個習俗，最終與老公討論後，決定包3600元給大姑，不料婆婆聽到金額後，竟然罵她與老公愛計較又寒酸，說「至少也幫忙添個8萬8吧」。

▲原PO表示「大姑夫妻買車，到底關我們什麼屁事情」。（圖／pixabay）

她生氣說，從來沒聽過買車要包紅包的，獅子大開口還一直親情勒索，說大姑平常對她們多好，究竟「大姑夫妻買車，到底我們什麼屁事情，有包就不錯了」、「幸好我老公直接把3600紅包收回，說不要拉倒」。

其他網友看了紛紛表示，「這樣真的扯」、「還好老公明理」、「給你家神隊友一個讚」、「你跟婆婆說你們夫妻要買房，大姑要出多少」、「這是在A錢，有本事自己買」、「第一次聽到，買車可以收紅包」、「好險妳老公挺妳」。

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