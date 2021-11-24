付桌錢還不夠！婚宴餐廳討「3個喜氣紅包」送員工　網批公開要小費

▲婚宴餐廳主動討紅包要給嗎？（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

新人結婚還得準備紅包給媒婆、伴娘、花童等人，想不到竟然連餐廳員工都有份？一名女子近期幫家人準備婚禮，收到餐廳給的方案說明書，內容提到「另備喜氣紅包X3」，讓她驚訝直呼，除了給餐廳桌錢加服務費，還要另外準備紅包嗎？

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，家人近期要結婚了，不過婚宴餐廳提前告知當天要準備3份「喜氣紅包」，是要送給餐廳員工的，幾年前她結婚的時候並沒有另外包紅包給餐廳，因為已經有付桌錢加上服務費，「好奇，現在是不是餐廳都規定要另外包紅包給他們工作人員？」

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▲網友都說第一次看到餐廳自己要求。（圖／翻攝自爆廢公社）



多數網友認為不合理，紅包應該是新人自己決定要不要給，不是餐廳硬性規定，「第一次聽到餐廳要紅包的.....那餐廳要包多少給新人」、「還真沒聽過耶，如果服務得好，包個紅包我覺得ok，可是這樣直接討，我覺得感覺很差」、「就是公開跟你要小費的意思」、「那是他們的工作，包啥鬼？」

過來人提到，婚宴結束會特別包紅包給「負責主桌的服務生」，但這全看新人意願，沒有規定一定要給，「之前待過的餐廳遇到喜宴都會跟客人要2個紅包（服務主桌跟敬酒的服務員）」、「我們是自己有包給協助我們敬酒的員工，跟餐廳負責接洽的秘書，總共2包！倒是第一次看到自己要的」、「我以前做喜宴廳，只記得顧主桌大部分都有會紅包，（金額）多少依主人為主。」