嫁給台大老公！她「私立畢業+沒固定工作」...見婆婆紅包金額傻了

▲原PO看到婆婆給的紅包厚度直接傻眼了 。（圖／翻攝自《Dcard》）

記者謝欣辰／綜合報導

婆媳關係是千古難題，更是造成許多家庭關係破裂的原因。不過，有位女網友在《Dcard》分享自己與婆婆日常互動，並PO出今年過年婆婆送的紅包，「紅包厚度」不僅讓原PO自己傻眼，更讓一票網友驚呆了。

原PO回憶，今年過年時，自己跟老公從除夕到初四都待在娘家，原本還有點擔心婆婆會因此不高興，沒想到當婆婆來娘家拜訪時，竟為了她與家中養的5隻小貓，準備厚厚一疊紅包，讓原PO感動到不行，直喊「我好幸運有這麼好的婆婆」！

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原PO解釋，老公是家中獨子，還是台大畢業的碩士，而她自己則從普通的私立大學畢業，更因為身體不好，一直沒有固定的工作，所以在她結婚前，就相當擔心婆婆沒辦法接受，「沒想到我婆婆平時就相當寵我」，不但不介意學歷、工作差距，甚至將原PO當成親生女兒般疼愛，「婆婆總是說，她以後走了，就只剩我陪伴她兒子了」。

貼文一出，網友們直接羨慕炸，「妳到底上輩子燒了什麼好香？」，「這婆婆是稀有動物」，「觀念正確的婆婆很少見了」，「妳真的很幸運」，「天使婆婆無誤」，「太幸福了，這樣的好婆婆真是好命」，「這才是有智慧的婆婆，她看得很明白以後的路是妳要陪他兒子走」。