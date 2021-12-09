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北市1人包12行政區活動　「每年48場」承辦員猝死

▲北市議會教育委員會7日審預算。（圖／翻攝自台北市議會直播）

▲北市議會教育委員會7日審預算。（圖／翻攝自台北市議會直播）

記者蘇晏男／台北報導

台北市文化局藝文推廣處推行「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」，每周末都會在北市大街小巷演出，一年48場，深獲市民喜愛，但活動承辦人僅1人，且要處理12個行政區的活動，長期下來身體吃不消，在上班途中猝死，讓北市議員不捨與震驚。

台北市議會教育委員會7日下午在審查預算時，多位議員詢問許久沒看到「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」承辦人，不料藝文推廣處卻曝該人已於2年前在工作途中因健康因素猝死，讓現場議員表達震驚與不捨。

吳世正表示，聽到那位同仁真的就樣因公殉職，自己非常難過，過去教育委員會曾同意幫他增加人手，怎麼會這樣硬是死在路上？這要趕快處理；委員會這麼多人要求增加人手，一年辦48場，都不要休息了，「我們跟他聊天，他已經跟我們講他真的身體吃不消，所以才在委員會幫他講話」，怎麼可以一個人半，真的操死人。吳世正也要求多增加人手幫忙，分擔工作量。

藝文推廣處長林信耀表示，過去曾跟文化局、北市府爭取增額，但都沒有下文，目前是聘請委外人力協助，平時業務課同仁也一同分擔行政作業；演出當天承辦人要到場，因此改由其他天排休，但仍維持周休2日。

對於承辦人過是，林信耀也不捨表示，該承辦人大概40歲左右，體態過胖，同仁平時有提醒他注意身體健康，不料2年前在上班途中血糖飆高陷入昏迷，送醫急救已來不及。

最後，教育委員會通過藝文推廣處1900萬預算，並附帶決議「文化就在巷子裡」業務組織，應修改為2位編制內人員，外加2位委外人員辦理。

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台北市南港區中研院P3實驗室1名年輕女性人員，因為在做新冠肺炎實驗時不小心染疫，引發熱議。台北市副市長黃珊珊9日晚間受訪時指出，目前為止北市匡列69人，第一圈居家隔離沒有問題，但同工作場域的其他同仁還有400多人，明天恐要透過精準疫調進行採檢，但這些人目前只是自我健康監測，所以正在溝通採檢方式、溝通方式。

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