台東專專學子體驗海巡工作　參訪驛站向海致敬

▲東專學生體驗海巡工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為落實全民國防教育，讓莘莘學子提前體驗職場生活，海巡署東部分署於9日起區分4梯次，配合國立台東專科學校約88位學生實施「海巡職場體驗」，除了介紹海巡署工作任務及讓學生們實際操作救生裝備外，更安排前往位於岩灣地區興安(錦繡龍蝦)海洋驛站及海濱公園附近的靜洋(黑邊海兔)海洋驛站參觀體驗。



國立台東專科學校為鼓勵學生畢業後能有多元生涯規劃，及透過海洋驛站學習海洋教育文化知識，由教官曾溫龍帶領每梯次學生約22員，參訪東部分署興安海洋驛站、靜洋海洋驛站及第一三岸巡隊伽藍安檢所。東部分署招募小組及伽藍安檢所幹部，向參訪同學說明海巡工作職掌，並宣導防溺自救等知識，另為配合行政院「向海致敬」政策，東部分署於110年起於台東及花蓮地區重新裝修並設立興安(錦繡龍蝦)海洋驛站、靜洋(黑邊海兔)海洋驛站及南海園(小虎鯨)海洋驛站等3處驛站，傳達「知海、近海、進海」等親海歷程，帶領學生參觀，日本311大地震沈船「玄海丸」、體驗VR裝置及觀摩離岸流模擬設備等，令參訪同學直呼「太酷了」!



東部分署表示，歡迎各界機關團體蒞臨參訪，不僅可以相互交流學習，同時可讓社會大眾更加了解海巡署的職責與工作內容，使有意願投身海巡行列的學生有雙向交流的機會。