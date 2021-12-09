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社會 社會焦點 保障人權

詐騙機房藏台東純樸農舍　勇警全副武裝直搗賊窟逮16嫌

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局日前接獲線報指稱，在轄內有詐騙集團活動，經查證屬實，立即報請台東地方檢察署指揮偵辦，並在台東縣警察局刑警大隊、刑事局電偵大隊及除暴隊等單位的支援下，共同偵破詐騙犯罪集團！本次行動共查獲犯嫌16人，及證物若干；全案依組織犯罪以及加重詐欺等罪嫌，依法移送偵辦。

▲檢警共同偵破詐騙犯罪集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲罪嫌移送台灣台東地方檢察署偵辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲檢警共同偵破詐騙犯罪集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲檢警共同偵破詐騙犯罪集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

據悉，日前關山警察分局接獲線報指稱「鹿野地區疑似有詐騙集團活動」；分局長余中義對此情資十分重視，立即責成偵查隊組成專案小組；案經偵查隊前往實地勘查及蒐證，充分掌握該農舍地形地物及確認機房所在位置後，旋即報請台灣台東地方檢察署指揮偵辦，並獲台東地方法院核准搜索票在案；在台灣台東地方檢察署檢察官指揮下發動搜索；此次行動共斬獲詐騙集團共16名嫌疑人，現場查扣智慧型手機40支、液晶電視螢幕1台、平板電腦3台、監視器、連接線及自用小客車等犯罪工具；犯嫌中還有1人為詐欺通緝犯，前案未了又再犯案。據查，此案係以假冒大陸公安名義，向被害人謊稱其涉及金融洗錢等刑案，藉此詐騙大陸人士；全案於8日依組織犯罪及加重詐欺等罪嫌移送台灣台東地方檢察署偵辦。

▲詐騙機房隱身農舍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲除暴隊等單位的支援下，順利偵破詐騙犯罪集團。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局分局長余中義表示，在此向社會大眾呼籲，不論公家機關或私人公司，均不會監管你的帳戶，也不會指示你到ATM轉帳，請勿受騙上當，損失血汗錢，追悔莫及。

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