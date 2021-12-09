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社會 社會焦點 保障人權

善人變惡魔！幻想小女友劈腿　陳修將虐殺犯行明確殺人罪起訴

記者唐詠絮／彰化報導

「76行者」召集人陳修將(40歲)10月15日涉嫌在彰化埔心鄉1間汽車旅館內殺害小三「胡女」 (22歲)，震驚社會，陳幻想小女友與他人有染，還想殺他，矢口否認打她致死，拒絕測謊，3次供訴內容都不同，彰化地檢今日偵查終結，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑，另外陳修將身上有驗出第二、三級毒品，另案偵辦。

▲陳修將案。（圖／翻攝）

▲陳修將與小女友案。（圖／翻攝）

起訴書內容指出，陳修將10月15日警詢及偵訊時辯稱，胡女死亡時的傷勢不是他造成的，胡女於10月14日8、9時許，有跟他說她身上之瘀青都是被另一名陳姓男友人打的，甚至他還沒打小女友巴掌時，她的臉上就都是傷了。

等到陳修將被羈押後，又改辯稱：他是因為胡女與陳姓男友人有性關係，才於10月初有打胡女3次，但第1次是跟她說好才打的，第2、3次，伊都僅是打被害人巴掌，可能巴掌沒打準，所以打到眼睛，伊沒有打被害人手臂，被害人體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與伊無關。

陳修將又辯稱，10月14日下午，與胡爭吵後，她躺在地上，自己用頭部撞地板自殘，自撞後面、側面的頭部，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，他後來有用手阻擋她，導致嚴重傷勢都不是他所造成等語。經過檢察官偵查，陳修將有3次毆擊胡女行為的事實。

陳修將於今年5,6月間猜測胡與陳姓男友人有親密關係，又質疑這名陳姓友人想要殺害他，以毆打烱嚇方式讓胡、陳不得不承認這種莫須有的指控，直至10月14日16時許，陳修將又懷疑遭到背叛，盛怒之下重擊胡女要害，導致昏迷，等到15日凌晨2時32分許才將她送醫，無奈胡到院前已經死亡。

10月14日16時許在胡女員林市租屋處，質疑胡與陳發生性關係，徒手毆打對方，使胡有左臉頰、右臉頰、脖子、左眼及左手臂瘀傷等傷害。

並傳訊給胡「妳要不要說」、「你跟人不理我，拎北會難過到死」、「我躲在家裡再帶小孩、老婆，勒爽，要分嗎？你說好，我不會打你」、「他有沒有解釋要幹你」、「幹你娘糙雞掰」…等等言語烱嚇胡女招認末須有的情節。

陳修將再於同日21時11分起，要求胡女以臉書(Facebook)傳送：「好想你的懶覺」、「我快被將哥打死了 趕快來接我」、「你在哪~」、「你之前到南瑤路樓下都會說想我 很久沒見」、「有什麼事……怎麼跟以前不一樣」等訊息予陳姓男友人，向他套話，來核實胡女所招認之情節。

陳修將因此帶胡女於10月8日7時40分許，入住彰化縣埔心鄉汽車旅館，陳再次威逼胡回答究竟是要對其等哪個家人不利，因胡說「子虛烏有」，陳一氣之下又對胡女毆打，受有右眼、右手臂瘀青等傷害。

陳修將又於10月14日16時40分許，在上開旅館房內，因睡醒時，發現胡女未睡覺而用手機與別人連繫，因胡不說連絡何人、何事，陳男認為胡女又私自與陳姓男友人連絡，遭到胡女背叛，盛怒下竟萌生以手重擊他人頭部要害，並以手抓他人頭髮將頭用力砸擊地板，即使造成他人因此硬腦膜下出血死亡。迄至翌(15)日2時許，陳修將發現胡女幾無生命跡象，始連絡杜姓友人前來協助將胡女送醫，胡女因廣泛性硬腦膜下出血併多處瘀傷等傷害，致創傷性休克，送醫不治死亡。

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