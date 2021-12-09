學甲戰警結合民力致贈防身噴霧器 　強化超商防衛能量

▲台南市學甲警分局民防中隊中隊長楊偉碩等人，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站營業處所，致贈防衛用品提升自我防衛能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局8日邀請巡守隊、民防、義警人員至召開座談會，並由民防中隊中隊長楊偉碩、義警中隊副中隊長陳炎祈、巡守中隊中隊長郭文川共同出資，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站，致贈防衛用品，並教導使用方法，當店員面對民眾施以暴力時，能提升自我防衛能量。

鑑於近期國內接連發生超商店員遭人襲擊事件，學甲分局結合民力，集思廣益，除個別瞭解店家安全防護之需求及意見交流，更致贈防衛用品，並教導使用方法，當店員面對民眾施以暴力時，能提升自我防衛能量，強化店員遇緊急狀況之應變能力。

此外，於12月7日轄內北門區萊爾富超商成功攔阻詐騙，該名王姓女子接獲之前透過朋友加line的人來電，宣稱找不到朋友郭姓男子，要王女至超商購買點數後給序號，王女便不疑有他，前往北門萊爾富要幫朋友買遊戲橘子點數新台幣2萬元，即至機台操作LIFE-ET列印2筆各10000點結款單，至櫃檯結帳時，所幸機警超商店長主動關懷提問並通知警方到場，警方了解原委後並詳細解說此為詐騙集團慣用手法，女子始驚覺遭詐騙，成功攔阻詐騙金額新台幣2萬元。

學甲警分局長王子雄表示，為強化機構安全及防衛機制，加以善用守望相助隊、民防及義警人員協勤，規劃超商及加油站等24小時營業場所納入其巡邏或守望重點，期能安定民心，有效嚇阻暴力行為再度發生，打造安全無虞的生活環境，因超商提供多元服務，具遊戲點數買賣、領取包裹功能且多附設ATM，容易被詐騙分子所利用，學甲警透過此機會加強宣導店員如何判斷被害民眾遭詐特徵，並多加關懷提問，以減少詐騙案之發生。