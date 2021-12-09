　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

學甲戰警結合民力致贈防身噴霧器 　強化超商防衛能量

▲台南市學甲警分局民防中隊中隊長楊偉碩等人，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站營業處所，致贈防衛用品提升自我防衛能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲警分局民防中隊中隊長楊偉碩等人，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站營業處所，致贈防衛用品提升自我防衛能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局8日邀請巡守隊、民防、義警人員至召開座談會，並由民防中隊中隊長楊偉碩、義警中隊副中隊長陳炎祈、巡守中隊中隊長郭文川共同出資，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站，致贈防衛用品，並教導使用方法，當店員面對民眾施以暴力時，能提升自我防衛能量。

▲台南市學甲警分局民防中隊中隊長楊偉碩等人，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站營業處所，致贈防衛用品提升自我防衛能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於近期國內接連發生超商店員遭人襲擊事件，學甲分局結合民力，集思廣益，除個別瞭解店家安全防護之需求及意見交流，更致贈防衛用品，並教導使用方法，當店員面對民眾施以暴力時，能提升自我防衛能量，強化店員遇緊急狀況之應變能力。

▲台南市學甲警分局民防中隊中隊長楊偉碩等人，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站營業處所，致贈防衛用品提升自我防衛能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，於12月7日轄內北門區萊爾富超商成功攔阻詐騙，該名王姓女子接獲之前透過朋友加line的人來電，宣稱找不到朋友郭姓男子，要王女至超商購買點數後給序號，王女便不疑有他，前往北門萊爾富要幫朋友買遊戲橘子點數新台幣2萬元，即至機台操作LIFE-ET列印2筆各10000點結款單，至櫃檯結帳時，所幸機警超商店長主動關懷提問並通知警方到場，警方了解原委後並詳細解說此為詐騙集團慣用手法，女子始驚覺遭詐騙，成功攔阻詐騙金額新台幣2萬元。

▲台南市學甲警分局民防中隊中隊長楊偉碩等人，購買防身噴霧及警鳴器，與分局長王子雄一起走訪轄內超商及加油站營業處所，致贈防衛用品提升自我防衛能量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局長王子雄表示，為強化機構安全及防衛機制，加以善用守望相助隊、民防及義警人員協勤，規劃超商及加油站等24小時營業場所納入其巡邏或守望重點，期能安定民心，有效嚇阻暴力行為再度發生，打造安全無虞的生活環境，因超商提供多元服務，具遊戲點數買賣、領取包裹功能且多附設ATM，容易被詐騙分子所利用，學甲警透過此機會加強宣導店員如何判斷被害民眾遭詐特徵，並多加關懷提問，以減少詐騙案之發生。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
王少偉鬆口認許藍方！　「對我來說她不一樣」
快訊／家暴父被肢解「塞行李箱」！棄屍畫面曝
獨／王俐人結婚！　嫁小7歲帥男友
快訊／國道1號火燒車！通勤時間「回堵2公里」
「趙薇的兒子」不回家選養父母！養母首度開口網炸了
快訊／旗津驚見女浮屍！　民眾目睹嚇傻
獨／終結單身！王少偉戀許藍方　友人爆內幕
快訊／綁架有錢好友勒索千萬！　他「演不下去」放人遭逮
林秉樞媽媽告別式「詭異又可怕」！他推算時間突破盲點
酒店人妻愛上男客「體力好」　向夫坦言：會被他勾走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

安平警召開超商安維座談會　傳授防身術自保報警

「公投四個不同意」宣講台南打頭陣　黃偉哲帶領黨公職在東區街頭向人民報告

學甲戰警結合民力致贈防身噴霧器 　強化超商防衛能量

迷途老翁坐上車不發一語　警民一同助返家

錄製桃園高校音樂祭宣傳片　發現邱議長「內心住著一個小男生」

旅遊山海圳國家綠道　走讀台灣歷史與台南人文

嘉義16歲小弟擺攤賣方塊酥　姑姑「拒絕捐款」原因曝光

新北「金山好物集」春節禮盒　北海創生限量千盒開放預購

新北環保局月曆「新北12少」　10顆廢電池可免費換一本

冬季溫補暖胃養生料理　「貢寮鮑山藥排骨湯」做法報你知

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

安平警召開超商安維座談會　傳授防身術自保報警

「公投四個不同意」宣講台南打頭陣　黃偉哲帶領黨公職在東區街頭向人民報告

學甲戰警結合民力致贈防身噴霧器 　強化超商防衛能量

迷途老翁坐上車不發一語　警民一同助返家

錄製桃園高校音樂祭宣傳片　發現邱議長「內心住著一個小男生」

旅遊山海圳國家綠道　走讀台灣歷史與台南人文

嘉義16歲小弟擺攤賣方塊酥　姑姑「拒絕捐款」原因曝光

新北「金山好物集」春節禮盒　北海創生限量千盒開放預購

新北環保局月曆「新北12少」　10顆廢電池可免費換一本

冬季溫補暖胃養生料理　「貢寮鮑山藥排骨湯」做法報你知

中區開放水域運動教育中心台中成立　體驗向海學習

樂天教練團異動　林振賢、劉家豪生涯規劃離隊

安平警召開超商安維座談會　傳授防身術自保報警

新北「移動豪宅」不用50萬！水電管線全包了　內部太高級網友炸鍋

王少偉鬆口認許藍方：對我來說她不一樣！住同一區　親揭「進一步時間點」

唐西奇也暴肥？連2季破118公斤　他坦承太放鬆：要做得更好

正妹直播切西瓜　一彎腰「雪乳溢出」激洩深溝！狂吸35萬人朝聖

我國獲邀出席全球民主峰會　馬英九：台灣現在是不自由的民主

美秀集團「修齊」染毒驗尿結果出爐　持有二級毒品獲緩起訴

快訊／逆子弒父「砍下手腳塞行李箱」！監視器畫面曝光

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

旅遊山海圳國家綠道

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話

超強卡司接力嗨唱　青埔「陽光劇場」開幕

鳳飛飛故事館　明年1月大溪開館

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長爆真實家境

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

新竹女想不開駕車南下屏東　警漏夜搜索找到人

公親變事主！被反咬成「地皮流氓」　關鍵人物痛訴還原始末

學甲戰警結合民力致贈防身噴霧器

更多熱門

相關新聞

柴半夜衝出門解放 到超商爽討摸

柴半夜衝出門解放 到超商爽討摸

任性的柴柴！台北市柴犬「紅荳」腸胃不太好，時常無預警的想要解放，這天半夜牠突然「便意來襲」，狂奔到離家300公尺外的「黃金地點」解放，回家時經過超商時突然雙眼發亮，跑到裡面不停向店員塞奶、討摸摸，讓奴才無奈表示，「小7、全家都是你家？」

台中男凌晨持刀進搶超商　沒得手就落跑　

台中男凌晨持刀進搶超商　沒得手就落跑　

高雄騎樓天花板詭異砸落　10多輛機車慘了

高雄騎樓天花板詭異砸落　10多輛機車慘了

超商、檳榔攤瓶裝水價差大！　網揭關鍵

超商、檳榔攤瓶裝水價差大！　網揭關鍵

辦貸款要先寄存摺提款卡？高雄婦險中招

辦貸款要先寄存摺提款卡？高雄婦險中招

關鍵字：

學甲防身噴霧器超商防衛

讀者迴響

熱門新聞

「永和無頭屍」兇手抓到了

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

永和分屍監視器追消失行李箱　伴屍9天肢解丟水溝

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

癲癇發作要住院！新店槍手吊點滴畫面曝

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

應召小姐可接白人！　警搗炮房看到「神祕液瓶」傻眼

《華燈初上》真實版！她被5年閨蜜搶男友崩潰休學

買不到了快囤貨！　76年台灣「老字號產品」將停產

更多

最夯影音

更多
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面