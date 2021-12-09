Omicron若漏進社區也不易發現　醫曝原因：陌生人仍共桌吃飯

記者陳俊宏／綜合報導

精神科醫師沈政男表示，南非8日新增1.3萬例，死亡仍是20餘例，顯然Omicron正往輕症病毒的方向走；以Omicron的輕症表現，即使漏進了社區，短期內也不容易發現，「大家還是擠在小店裡，跟陌生人共桌吃飯，不知病毒已經悄悄蔓延。」

▼最早在南非發現Omicron。（圖／達志影像／美聯社）



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台灣超過一個月本土零確診，沈政男在臉書說，南韓8日則是新增7000多例，是誰說要與病毒共存？下場就是如此；南韓自己說，老年人疫苗效力下降是一個因素，因為60歲以上染疫者占了35%，這狀況跟台灣是一樣，因為老年人最早打疫苗，而且是打兩劑AZ，他們的保護力早就不足以應付Delta，當然更不可能應付Omicron了。

沈政男表示，南非8日新增1.3萬例，死亡仍是20餘例，顯然Omicron正往輕症病毒的方向走，下學期能不能維持實體上課？就看Omicron會不會在春節縮短旅館檢疫期間漏進社區，以及後續防堵的成效。

沈政男認為，以Omicron的輕症表現，即使漏進了社區，短期內也不容易發現，大家還是擠在小店裡，跟陌生人共桌吃飯，不知病毒已經悄悄蔓延。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼沈政男說，即使Omicron漏進社區，短期內也不容易發現，大家還是擠在小店裡，跟陌生人共桌吃飯。（圖／資料照）