早點混打？醫：我的想法剛好相反　年輕人選這「安全牌」

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心已開放符合間隔限制國人，可打「追加劑」第三劑疫苗。對此，台北市聯醫忠孝院區醫師陳昶宇表示，有人說「反正你遲早要混打，不如早點混打」，「我的想法剛好相反，反正你遲早會混打到第三劑，何必提早混打增加副作用風險？」他指出，當然年紀越大，嚴重副作用機率越低，想試AZ混打莫德納未嘗不可，至於年紀較輕又真的很想混打，安全牌就是選BNT。

陳昶宇8日在臉書說，醫護最近全面開打第三劑，目前第三劑定位是「加強針」，不同於前兩劑的「標準針」，目的在於喚醒體內的免疫記憶，提高一定程度的中和抗體量，以免「太容易」被病毒突破性感染；至於想要完全避免感染，大概不太可能，國內外已經看到太多案例，不管怎麼混打或是打了3、4劑以上，都還是會被病毒突破，所以重點還是降低重症死亡風險。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑78.32%、第2劑62.13%、追加劑接種率0.06%。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...





陳昶宇指出，英國是廣泛施打AZ的國家，前陣子提過已大規模在施打第三劑，目前年齡層降低到40歲以上即可施打；至於疫苗種類選擇，著眼於AZ為腺病毒載體，打到第三劑效果真的會比較差，除非有特別狀況，不然英國第三劑疫苗選項跟其他多數國家一樣，也是以莫德納及BNT等mRNA疫苗為主。

陳昶宇表示，英國最近也有較大規模研究，針對前兩劑施打AZ或BNT的族群，施打多種疫苗當作第三劑觀察效果，其中第三劑也打AZ這組，其實還是能有效提高中和抗體及加強細胞免疫能力，但的確效果是弱了一點。

陳昶宇說，如果第三劑施打不同種類的腺病毒載體疫苗「嬌生」或是次蛋白疫苗Novavax，則可以得到更高的中和抗體量及細胞免疫能力；若第三劑施打mRNA疫苗，效果又比前兩者更好，其中莫德納的中和抗體量又比BNT再高出一截。

陳昶宇提到，值得注意的是，BNT半量組效果只比全量差一些，大致上跟嬌生及Novavax相當，所以莫德納半量在理論上，效果不輸BNT全量，甚至會更好，主要可能取決於100ug及30ug的mRNA濃度，因此原廠也是建議第三劑莫德納施打半量即可，「至於看到有人說『莫德納只打半量夠嗎？』，明顯就是沒在看科學數據。」

▲▼AZ疫苗、莫德納疫苗。（圖／記者呂佳賢、李毓康攝）







陳昶宇指出，第三劑加強針的施打時間，目前大多在第二劑滿5-6個月後，時間拉得較長，莫德納打半量mRNA濃度也較低，副作用大多為施打部位局部痠痛，看來是比混打第二劑的副作用要低不少。

陳昶宇認為，所以之前看到有人說「反正你遲早要混打，不如早點混打」，他的想法剛好相反，「反正你遲早會混打到第三劑，何必提早混打增加副作用風險」，疫苗嚴重副作用的機率跟強度就像被雷打到，明明可以躲在室內穩穩度過，何必要多增加一次出去被雷打到的機會？當然年紀越大，嚴重副作用機率越低，想試AZ混打莫德納未嘗不可，至於年紀較輕又真的很想混打，安全牌就是選BNT。



陳昶宇表示，不過，現在疫苗打氣急速下降，也完全可以預期，很想打疫苗的人大都打得差不多了，接下來在疫苗量過剩的情況下，其實想怎麼混打都可以，「但我還是建議太年輕的、尤其心臟可能有問題的族群，還是不要太輕易在前兩針就嘗試AZ混打莫德納的組合。」

指揮中心表示，COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，為積極因應Omicron對於國內防疫造成威脅，確保醫療及防疫量能，即日起提供已完整接種疫苗且滿5個月民眾，追加接種第三劑疫苗。指揮中心提醒，目前提供接種追加劑為莫德納疫苗，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克（基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml）。