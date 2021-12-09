這天前接種莫德納都有百元禮品　北車擠爆如跨年變施打站原因曝

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心在台北車站開設莫德納接種站，完成接種就送全聯禮券100元，結果策略奏效，吸引民眾大排長龍，堪比跨年人潮，接種服務也延長到12日。至於為何當初會選擇台北車站？指揮中心指出，考量為三鐵共構，地理位置便利。發言人莊人祥說，12/21前只要施打莫德納疫苗，都會提供一份禮品。

為因應Omicron變異株疫情，以及提供民眾更便利的疫苗接種服務，指揮中心5日起在北車開設莫德納疫苗施打站，由於民眾接種踴躍，除原三軍總醫院松山分院醫護人力外，已於6日起再協調三軍總醫院及衛生福利部台北醫院醫療人力增設2個施打處，截至7日止，累計接種5623人次。

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▲▼等打疫苗的民眾擠爆台北車站大廳。（圖／記者許維寧攝、指揮中心提供）



為擴大接種服務，符合民眾接種需求，北車接種站將延長服務時間至12日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務；可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得一份禮品。

至於為何當初選擇北車當施打站，指揮中心指出，經考量為台鐵、高鐵及台北捷運三鐵共構，地理位置便利，出入人潮眾多，為方便即時提供民眾接種服務，提升疫苗的可近性，故選擇該站做為莫德納疫苗施打站，歡迎民眾踴躍多加利用。

有媒體問到，怎看待民眾為了禮券踴躍接種？莊人祥表示，還是會提供100元以下等值禮券或禮品，現在只是要採購問題，若可持續採購之前買的全聯禮券，當然可持續，如果沒辦法也會買類似禮券；12/21前提供莫德納疫苗，讓民眾提高第一劑、第二劑施打意願，都會提供一份禮品，鼓勵民眾踴躍接種。

指揮中心副指揮官陳宗彥也提到，不論是禮券或是禮物，其實都是指揮中心的一點心意，還是鼓勵大家出來接種，保護好自己，也只是這樣的一個出發點。

▲▼等打疫苗的民眾擠爆台北車站大廳。（圖／記者李毓康攝）



▲▼民眾到台北車站打莫德納，就可獲得百元禮品。（圖／記者李毓康、許維寧攝）

