　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汽車人氣榜驚見「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業　帶iPhone回家

▲雙B黑頭車「台灣大老闆怎麼選」？老司機：開出去不能輸很重要。（圖／記者張慶輝攝）
▲雙B號稱台灣能見度最高的豪車品牌（圖／記者張慶輝攝）

App活動小組／綜合報導

被簡稱雙B的賓士、BMW是台灣人心目中的歐系豪車，這兩個汽車品牌也的確在豪華進口車銷量榜穩站前三地位。有趣的是，開出門有面子的雙B豪車人氣旺，號稱「汽車國民品牌」的Toyota，在最新的調查結果裡，衝進人氣榜第二名，正好卡進賓士、BMW中間，證明Toyato在平民市場的成功，也能成功擄獲大眾的心。

汽車品牌目前人氣排行：

ETtoday新聞雲為了提倡各業界優良企業文化、營運風格與優質行銷，特舉辦「2021企業品牌聲望大調查」。我們發現調查短短數日至今，五十嵐赫然登上競爭激列的手搖飲品分類人氣王！

截自12月6日12:00 最新調查人氣獎首位：

ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

►152元就能除腳臭

ET快訊
汽車人氣榜「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業帶iPhon
盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了
女店員遭刁難…21歲壽星持刀狂捅外送員！他肚破腸流慘死
快訊／「台灣唱片封套設計教父」杜達雄癌逝　享壽66歲
最後一刻絕殺對手！　教練嗨到心臟病發身亡
「2022神卡」TOP 5出爐！　消費最高回饋20%
用3年洗碗機「狂列7缺點」滅火　人夫嘆洗完已半夜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙B微幅衰退，Volvo逆勢崛起　晶片缺料反成豪華車市翻盤契機？

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

LIVE／「車站賣場設接種站」催打效果？陳時中最新說明

台鐵人員細心查檢驚見0.5公分裂縫　斗六至斗南單線通行急修

「3+11我負責」排第二！盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」　必吃食物一次看

不滿被廢照！遠航自救會要求恢復營運　交長：民航局已做明確決定

汽車人氣榜驚見「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業　帶iPhone回家

學長出事啦！不信邪拍片實測教召傳說　「一查中了」嚇掉手機

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」　老司機一看：不對勁

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

LIVE／「車站賣場設接種站」催打效果？陳時中最新說明

台鐵人員細心查檢驚見0.5公分裂縫　斗六至斗南單線通行急修

「3+11我負責」排第二！盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」　必吃食物一次看

不滿被廢照！遠航自救會要求恢復營運　交長：民航局已做明確決定

汽車人氣榜驚見「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業　帶iPhone回家

學長出事啦！不信邪拍片實測教召傳說　「一查中了」嚇掉手機

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」　老司機一看：不對勁

林秉樞案頁面遭改IP來自公路總局　網軍藏交通部？王國材回應了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了

為比特犬案請願不譴責　動團「一人一信寄縣長」：改寫牠命運

凱基投顧：台股2022年高點落在Q1　看好九大類股

台股高低震盪178點！航海王撐盤　指數小跌8點收17688

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

大聯盟隔26年封館官網全換空白照　美媒也惡搞精華影片

立委批台中電廠工程成「顏家提款機」　台電董座：均公開對外招標

渣男慾女自曝性過往！首晚換伴激吻、第二晚「純手工」愛撫

95％的女孩在愛情裡都曾做錯的事情　考驗對方、捨棄社交圈都不是好事

CITIZEN鋼鐵河豚機芯升級　強悍限量錶面盤閃夜光

生活熱門新聞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

好市多員工賣場帶頭打麻將　客人搶上桌

財富無憂妻子卻不生　人夫罵自私

4萬人領2000元現金好過年　這公所又要發大紅包

超商、檳榔攤瓶裝水價差大！　網揭關鍵

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

週二冷空氣再臨北部探16度　一圖秒懂未來一週天氣

清晨10.8℃！今水氣最多2縣市大雨　下波降溫時間曝

不信邪拍片實測教召傳說　「一查中了」QQ

軍校生等火車　立正30分鐘站超挺

更多熱門

相關新聞

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

「品牌聲望大調查」抽10支iphone

為了提倡各業界優良企業文化、營運風格與優質行銷，ETtoday新聞雲作為台灣接觸率最高的媒體，特舉辦「2021企業品牌聲望大調查」。

賓士男錯踩油門　逆向連撞5汽機車衝檳榔攤

賓士男錯踩油門　逆向連撞5汽機車衝檳榔攤

嘉義賓士撞分隔島車頭全爛　4受傷2意識不清

嘉義賓士撞分隔島車頭全爛　4受傷2意識不清

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

TOYOTA預告推出GR Corolla

TOYOTA預告推出GR Corolla

關鍵字：

2021企業品牌聲望大調查最佳人氣獎最佳品牌獎企業永續獎賓士bmwtoyota雙B

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

林心如洩《華燈》兇手

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面