汽車人氣榜驚見「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業　帶iPhone回家



▲雙B號稱台灣能見度最高的豪車品牌（圖／記者張慶輝攝）



App活動小組／綜合報導

被簡稱雙B的賓士、BMW是台灣人心目中的歐系豪車，這兩個汽車品牌也的確在豪華進口車銷量榜穩站前三地位。有趣的是，開出門有面子的雙B豪車人氣旺，號稱「汽車國民品牌」的Toyota，在最新的調查結果裡，衝進人氣榜第二名，正好卡進賓士、BMW中間，證明Toyato在平民市場的成功，也能成功擄獲大眾的心。

汽車品牌目前人氣排行：



ETtoday新聞雲為了提倡各業界優良企業文化、營運風格與優質行銷，特舉辦「2021企業品牌聲望大調查」。我們發現調查短短數日至今，五十嵐赫然登上競爭激列的手搖飲品分類人氣王！

截自12月6日12:00 最新調查人氣獎首位：



ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



