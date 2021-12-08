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「最強百貨品牌」新光三越暫居冠　調查顯示：三井靠Outlet猛追


App活動小組／綜合報導

面臨聖誕年終時節，不少愛購物的民眾都蜂擁到百貨公司搶特價，順道享受百貨裡豐富精緻的餐飲，放假到百貨商圈走走，已經變成許多人的日常風景。台灣人心目中印象最深的百貨公司，在最新調查中是由新光三越暫時居冠，而三井OUTLET經營數年已迅速暫居第二，而遠東SOGO暫居第三，證明在全國多個據點開設分店的百貨品牌，長年累積的聲望不可小覷。

▲ETtoday新聞雲「品牌聲望大調查」品牌印象項目截至12/8 10:30排行


▲ETtoday新聞雲「品牌聲望大調查」人氣榜項目截至12/8 10:30排行

ETtoday新聞雲為了提倡各業界優良企業文化、營運風格與優質行銷，特舉辦「2021企業品牌聲望大調查」。我們發現百貨產業在品牌印象投票比數十分激烈，大魯閣雖將高雄草衙道買給了新光三越，但在新竹的湳雅廣場、台中的新時代購物中心當地依然人氣高漲，目前佔據第四名。

而高雄百貨龍頭漢神百貨，在地耕耘多年累積了深厚的人氣，2019年改裝重新開業後，轉型以精品為主力商品。屢獲話題餐廳進駐的漢神巨蛋購物廣場，也深獲高雄人喜愛，今年打造「歐洲小鎮」聖誕主題小屋成功引起話題。目前在品牌印象榜上表現不俗，排名第五。

統合近年來消費者傾向「精品感、網美感、物超所值感」的喜好，研判三井迅速吸納品牌人氣的原因，就是因為Outlet定位相當正確。而新光三越也將在明年開春揭幕高雄SKM Park，結合娛樂、購物、休憩的Outlet園區，又增加消費者一個嶄新去處。
▲skmpark,SKM PARK,Outlet,大魯閣,草衙道,高雄。（圖／新光三越提供）
▲高雄SKM Park模擬圖（圖／新光三越提供）

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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的百貨公司和各領域企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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